«Врачи и медсестры бегут из больницы». Сотрудники «девятки» пожаловались губернатору на низкие зарплаты и устаревшее оборудование

Персонал больницы рассказал о проблемах, с которыми руководство медицинского учреждения не может справиться в течение нескольких лет Фото: ИВАНОВА Диана

В Перми разгорается очередной медицинский скандал. Сегодня, 24 марта, в городской клинической больнице имени Тверье, более известной как «девятка», состоялась конференция трудового коллектива.

На встрече персонал больницы обсудил проблемы, с которыми руководство медицинского учреждения не может справиться в течение нескольких лет.

- Наши зарплаты и оклады – самые низкие, в сравнении с другими лечебными учреждениями Пермского края, - рассказали «Комсомолке» медики «девятки». – Лучшие наши врачи «бегут» из больницы туда, где платят больше. Все оборудование давно устарело или его вообще нет. На все наши запросы, слышим один ответ: все нормально, работайте. И все это длится не первый год. За пять лет у нас сменилось пять главных врачей. Новый главный врач пытается решить хоть какие-то вопросы, но ему нужна поддержка, в том числе – финансовая.

В распоряжении «Комсомолки» оказалось открытое обращение трудового коллектива «девятки» губернатору Пермского края, где подробно рассказано обо всех проблемах. Публикуем его полностью.

Открытое обращение к губернатору, председателю правительства Пермского края Махонину Д.Н. (принято на Конференции трудового коллектива ГБУЗ ПК «ГКБ им.М.А. Тверье» 24.03.2021)

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

К Вам обращается коллектив ГБУЗ ПК «ГКБ им.М.А. Тверье». С большим вниманием и надеждой следим за Вашими действиями по наведению порядка в Пермском здравоохранении, считаем их своевременными, правильными и адекватными ситуации. За одни лишь сохраненные лаборатории в больницах края Вам низкий поклон, и, поверьте, это не льстивое преувеличение. Страшно представить, что больницы оказались бы без лабораторной службы с началом пандемии COVID 19.

Зная ситуацию изнутри, мы прекрасно осознаем, каких усилий лично Вам стоила мобилизация полуразрушенной системы здравоохранения Пермского края на борьбу с пандемией COVID 19.

Мы просим Вас о помощи. В силу многих объективных и субъективных факторов, наша больница 5 лет неуклонно деградирует. С 2015 года сменилось 5 главных врачей. Оклады и зарплаты сотрудников меньше, чем в других крупных больницах края. Врачи и медсестры «бегут» из «девятки», не видя перспектив. Сегодня мы уже не можем обеспечить нормальную ежедневную плановую оперативную работу из-за нехватки медсестер-анестезисток. Эти медсестры уходят в другие больницы.

Усугубляется дефицит оснащения аппаратурой в соответствии с федеральными порядками оказания помощи. На сегодня этот список почти на 900 млн. рублей. Неоднократные попытки обращения к предыдущему руководству минздрава ПК за помощью в дооснащении родильного дома аппаратурой (дефицит порядка 300 миллионов) заканчивались лишь издевательскими формальными ответами в стиле «…у вас все нормально, работайте дальше…». Наше, пока еще одно из лучших эндоскопических отделений края, вынуждено одалживать аппараты в других ЛПУ города. Оснащение больницы происходит, в основном, бывшей в употреблении или неиспользуемой аппаратурой из других ЛПУ края или дешевым низкокачественным оборудованием.

Больничная недвижимость, в основном, пребывает в неудовлетворительном состоянии. Недавний ремонт хирургического приемника выполнен с многочисленными недоделками, которые до сих пор не устранены.

«Руководители» больницы последние 5 лет убеждают нас в том, что наше безденежье есть результат нашей плохой работы и непомерных расходов. Мы всё экономим и экономим, но в результате не имеем ни зарплат, ни аппаратуры, ни качественных расходных материалов. Вся эта экономия на деле является экономией на жизни и здоровье пациентов.

ГБУЗ ПК «ГКБ им. Тверье» по факту является больницей «скорой помощи», имеет в своем составе крупнейший родильный дом края и крупнейшее отделение гинекологии. Мы ежегодно помогаем самому большому числу пациенток в крае по профилю «Акушерство и гинекология». В период второй волны пандемии COVID 19 при 6 закрытых отделениях гинекологии стационар ГКБ Тверье оказывал помощь большей части города и Пермскому району. Если «скорая помощь» не может пристроить пациента ни в одну из больниц, его госпитализируют в «девятку». Где же деньги? Затраты на оказание помощи экстренному пациенту больше, чем плановому, но по факту за плановых пациентов оплата выше.

Наша больница имеет самую низкую среднюю стоимость оплаты случая среди больниц-лидеров Прикамья (на 30% ниже, чем в Краевой клинической больнице и в 3,6 раз ниже, чем в Краевом онкодиспансере). По плану госпитализаций на 2021 год мы на втором месте в Пермском крае (29 100 случаев) после Краевой клинической больницы (35 497 случаев). За последние 5 лет больницы-лидеры края расширяли номенклатуру оказываемой помощи (онкология), осваивали новые технологии и оснащались новым оборудованием. ГКБ им. Тверье оказалась в стороне от модернизации по субъективным причинам. Высокотехнологичная медицинская помощь у нас составляет в структуре госпитализаций всего 2% ( Березники - 2,6%, ГКБ им. С.Н. Гринберга - 5%, ГКБ №4 и ПККБ — 8%).

Новый главный врач Суханов М.С. старается вывести больницу из кризиса. За три месяца получена долгожданная лицензия на высокотехнологичную помощь по профилю «Неонатология», восстановлено отделение детской гинекологии, приняты верные кадровые решения. Коллектив больницы осознает, что без финансовой поддержки со стороны минздрава ПК и фонда ОМС ПК больнице не выбраться из кризиса при всем желании. По данным из открытых источников, предыдущее руководство минздрава ПК потратило 700 млн. рублей на создание централизованной лаборатории, которая так и не появилась, и 500 млн. рублей на программу паллиативной помощи, также закончившуюся ничем. Вот бы часть этих денег нам на аппаратуру…

Базовая ставка КСГ по круглосуточному стационару (единица стоимости оплаты пролеченного пациента) в Пермском крае практически не увеличивалась несколько лет. Фонд ОМС ПК в марте 2021 года снизил коэффициент специфики с 0,96 до 0,8, что привело к падению доходов больницы на 17 %. Необходимо принять фиксированные «правила игры» как минимум на год. Мы предлагаем придать нашей больнице статус «больницы скорой помощи» и увеличить тариф.

Возникла еще одна проблема. Больница лишается бухгалтерии и отдела кадров и переводит все расчеты в ЦБУ. С января 2021 года коллектив уже испытывает проблемы с начислениями и выплатой заработной платы. Многие сотрудники получают зарплату не в полном объеме. Поставщик услуги (ЦБУ) не дает никаких гарантий и не несет никакой ответственности за качество услуг. Обратная связь не предусмотрена. Большая дополнительная нагрузка (неоплачиваемая) ложится на плечи старших сестер. Мы в очередной раз не по своей вине становимся заложниками бесчеловечного эксперимента.

Уважаемый Дмитрий Николаевич! Просим Вас дать поручение:

- провести кадровый аудит и аудит финансово-хозяйственной деятельности нашей больницы;

- помочь больнице в оснащении необходимым оборудованием;

- по примеру других субъектов РФ изыскать возможность использовать часть объема средств нормированного страхового запаса ТФОМС ПК на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

- приостановить/ отменить перевод финансовых расчетов больницы в ЦБУ.

Надеемся на понимание. Коллектив ГБУЗ ПК «ГКБ им. М.А.Тверье»