Коронавирус в Перми, последние новости на 24 марта 2021 года: доставлены новые дозы вакцины

Остаются в больницах 815 пациентов. Фото: Александр БОЙКО

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае на утро 24 марта общее число инфицированных коронавирусом достигло 50 286. За минувшие сутки было выявлено 125 новых случаев заражения COVID-19: 35 человека проходят лечение в больницах, 90 – амбулаторно на дому. В числе 125 новых инфицированных трое детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 10 человек, от 30 до 49 лет – 30 человек, 48 в возрасте 50-64 и 34 человека старше 65 лет.

Новые заболевшие обнаружены в 24 территориях региона. Лидирует в антирейтинге Пермь, где выявлено 28 жителей с коронавирусом. На втором месте – Березники, где диагноз COVID-19 поставлен 13 пациентам. Третье место занимает Добрянка - 10 вновь заболевших.

В других территориях следующее количество вновь заболевших коронавирусом: в Краснокамске - девять, по семь - в Соликамском и Чусовском городских округах, по шесть -. в Чайковском и Оханском городском округе, по пять - в Кунгуре и Октябрьском городском округе.

Инфографика: оперштаб

Выздоровели за минувшие сутки 163 человека, всего же со времени начала пандемии в Пермском крае вылечились от коронавируса 44342 жителя.

1313 человек находятся на карантине. Остаются в больницах 815 пациентов, в том числе 50 - на аппаратах ИВЛ.

Из-за коронавируса скончались за сутки 8 человек, всего же с начала пандемии в Пермском крае 1904 летальных исходов от ковида.

В Пермском крае продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Доставлено еще 5700 комплектов вакцины «Cпутник V». Всего за время массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило уже 76 362 комплекта «Cпутника V».