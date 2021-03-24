«Как пережить измену и сохранить брак». Специалист по семейным конфликтам рассказал, что приводит супругов к разводам

Перед тем, как ссориться или бежать в суд разводиться, есть вариант обратиться к медиатору, проговорить свои проблемы и найти пути их решения. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Причины, которые приводят супругов к разводам, – разные. Одни устают от измен, другие – от грубости или безразличия. Если раньше в загсе ставили штампик и в дела семейные не лезли, то сейчас с парами на грани развода работает медиатор - специалист по семейным конфликтам.

Профессионалу со стороны видней, как можно сгладить или решить проблемы, которые зрели в семье долгие годы. И у супругов, готовых разойтись как в море корабли, появляется шанс сохранить семью. Медиатор из Перми Мария Булычева ведет дневник и рассказывает, почему распадаются семьи и как им можно помочь.

Лучший развод - тот, которого не случилось

- В медиацию я пришла после непростого бракоразводного процесса, которого в итоге не состоялось, - рассказывает медиатор Мария Булычева. – В суд с иском о разделе имущества обратилась теща. Ей принадлежала доля в трешке, где с зятем и детьми жила ее дочь. Сама женщина жила в однокомнатной квартире зятя. Всю жизнь она положила на то, чтобы воспитать дочь, затем внуков, а когда те выросли, бабушку начали забывать. Ее не приглашали на семейные ужины и не говорили, какая она хорошая. Обидно! А тут зять, который никогда не пил и не ходил налево, вдруг потерял работу. Теща стала подливать масла в огонь и требовать, чтобы его квадратные метры официально переписали на нее. Мужчина, естественно, не соглашался. Страсти накалялись!

Судебный исход этого развода не устроил бы ни одну, ни вторую, ни третью сторону. Самый оптимальный вариант - договориться. И это удалось сделать после серии медиативных сессий. Доли в недвижимости поделили так, что супруги сохранили семью, а теща успокоилась, так как в процессе общения начала понимать, что ее любят, ценят, благодарны ей и никогда не выгонят ее из дома.

В пандемию стало меньше разводов, но не проблем

В Японии сразу после снятия коронавирусных ограничений у ЗАГСов выстроились очереди. Пары, которые несколько месяцев бок о бок провели в четырех стенах, не выдержали испытания друг другом и решили развестись.

В России же количество разводов в коронавирусном году уменьшилось на 9%. Было сложно, но супруги поддерживали друг друга, искали в себе силы, мужество и желание разрешить непростую ситуацию. Хотя далеко не все.

- С пандемией у многих просел бизнес, упали доходы, а ведь у людей оформлены кредиты, ипотеки, - объясняет медиатор. - Плюс к переживаниям за свое материальное положение супруги в буквальном смысле уставали друг от друга. На бытовой почве возникали конфликты, накапливалось элементарное раздражение. Муж и жена находились на одной территории, плюс круглые сутки дома были дети. Приходилось делить компьютер, организовать учебу на удаленке, делать с ребенком уроки и работать самому. Кому-то проще было оскорбить, обидеться, пореветь, упокоиться, но на следующий день наступала та же самая картина. И единственным выходом из этой ситуации обиженные муж и жена видели поход в ЗАГС – на развод.

Но, как показывает практика, с разводом проблем становится еще больше. Разводятся муж и жена, а мама и папа продолжают оставаться для ребенка родителями. И им нужно продолжать решать возникающие проблемы.

Главной причиной разрыва отношений в современном мире остается банальное: «не сошлись характером» и «не договорились». Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«Не сошлись характером»

- Как и много лет назад, главной причиной разрыва отношений в современном мире остается банальное: «не сошлись характером» и «не договорились», - объясняет Мария Булычева. – Как вести совместный бюджет? А общий семейный бизнес? На ком будет нагрузка? Куда тратить прибыль? Как расширяться? Или вопросы бытового уровня: кто что моет? Кто что выбрасывает? Кто какую роль выполняет по воспитанию ребенка?

К примеру, в семье поменялись роли: ребенок пошел в школу. Кто будет учить с ним уроки, отводить и забирать его? Или с семьей начинают жить пожилые родители, которым требуется уход. Возможен и вариант: женщина была домохозяйкой, а когда дети подросли, решила вернуться в профессию.

Люди не договариваются и под надрывом начинают исполнять свои обязанности. Появляется раздражающий фактор, а честно поговорить о своих чувствах они не умеют. А ведь можно сказать простым языком: «Мне не нравится, когда в раковине копится гора посуды, давай, каждый будет мыть ее за собой?», или «Давай уборку мы будем делать вместе через выходной» и проблема начнет решаться.

Как к последней спасительной соломинке - к медиатору - люди чаще всего приходят на эмоциях, поэтому во время общения возникают острые углы, которые мучали уставших друг от друга супругов долгие годы.

- В медиации есть правило: нельзя хамить, оскорблять и перебивать, а главная задача медиатора - не уговорить стороны, а создать атмосферу, чтобы они сами пришли к компромиссному решению, - говорит специалист. – Методика медиативных сессий позволяет супругам наконец-то услышать друг друга. Проговорить эмоции, отключить их и работать уже над истиной причиной конфликта.

Методики эти просты, но эффективны:

1.Активное слушание, когда нельзя перебивать, а нужно дать друг другу высказаться.

2.Равноправие сторон – каждый высказывается одинаковое количество времени.

3.Переключение - когда во время общения эмоции настолько зашкаливают, что можно даже уронить ручку, чтобы человек переключился и успокоился.

Все это дает возможность построить конструктивный диалог, чтобы разводящиеся супруги сами пришли к решению, которое устроит обе стороны. А значит, не будет и проигравшего.

- В моей практике случалось после того, как люди выслушивали друг друга, решение вопроса о разводе у них отпадало совсем, - улыбается Мария Алексеевна. – И даже если все-таки они развелись на эмоциях, то продолжали взаимодействовать и у них снова возникали чувства. А ведь никто потом не мешает им снова заключить брак. И мы сейчас всерьез думаем о том, чтобы, придя в «комнату примирения» в ЗАГСе, супруги, которые планируют разводиться, вновь смогли ощутить ту прекрасную атмосферу, которая связала их когда-то. Дать возможность им пройти по ковровой дорожке под вальс Мендельсона.

Что еще разбивает семейную лодку?

Еще одна причина разводов – это измены или вторые семьи на стороне.

- Измены бывают разные, - говорит профессиональный медиатор. – Случаются разовые, а бывает, что на стороне другая семья с полным комплектом: не только любовница, но уже и дети растут. В первом случае супруг или супруга иногда готовы простить, но им нужна гарантия, что больше такого не повторится. В этом случае между супругами возможно заключение медиативного соглашения, в котором прописано какие последствия произойдут в случае, если произойдет еще одна измена. Бывает, что мужья, чтобы сохранить семью, готовы переписать на супругу недвижимость и уйти с одним чемоданом.

Жена – не груша для битья

Эмоции правят миром и еще одна нередкая причина разводов - это рукоприкладство. Домашние тираны бьют своих вторых половинок, а потом каются и обещают, что больше никогда…

- Когда это происходит на систематической основе, я не считаю, что супругам могут помочь медиаторы, - объясняет специалист. – Ситуация должна решаться в рамках уголовного поля. Но если женщина готова терпеть и обращается к медиатору, то единственное, что мы можем сделать – это надавить на его совесть и здравый смысл. Ведь если мужчина не может управлять своими эмоциями – то ему нужно либо обращаться к психологу, либо ходить в спортзал, пробивать свои эмоции на боксерской груше, а не на супруге. Но насколько он прислушается к этому – большой вопрос.

Еще одна беда, разбивающая семьи – это алкоголизм. Если один из супругов злоупотребляет, как следствие вытекает и все остальное: он мало работает, не приносит денег, изменяет, бьет или не уделяет времени семье…

Чаще всего писать заявление в ЗАГС о разводе приходят либо совсем молодые семьи без детей, которые еще не научились договариваться, либо пары в статусе бабушек-дедушек. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Как понять, твоя ли это половинка?

- Совет один: много разговаривать еще до появления семьи, - говорит медиатор. - Иногда пары спешат со вступлением в брак. На начальной стадии романтических отношений все партнеры идеальные: любовь, романтика, побежали, зарегистрировались, начали жить вместе. А ведь кто-то любит рано вставать, кто-то поздно. Нужно понять, есть ли у вас общие интересы, а то один любит смотреть футбол перед телевизором, а другой в театры обожает ходить. Пока не возникло конфликтов, нужно договариваться: либо раз месяц, как бы тебе не нравилось, муж ходит с женой в театр, либо не запрещает ходить ей туда с подружками.

А если жена привыкла заниматься фитнесом в спортзале, а муж отдыхать на диване, то вполне может появиться ревность к тем накачанным спортсменам, которые тоже ходят в спортзал. Нелишним и эту тему будет обговорить. Ведь если человек изначально ревнивый, то стоит серьезно подумать, нужен ли такой брак вообще?

- Он будет ревновать, даже если ты привязанная к батарее будешь сидеть дома! Сейчас соцсети, сайты знакомств и даже если ты просто возьмешь в руки телефон написать смс-ку маме, он на ровном месте разведет конфликт и начнет выпытывать, с кем это ты там общаешься.

Кто основной клиент медиаторов?

Чаще всего писать заявление в ЗАГС о разводе приходят либо совсем молодые семьи без детей, которые еще не научились договариваться, либо пары в статусе бабушек-дедушек.

- Первый случай я уже подробно объяснила, во втором случае люди расходятся, когда дети вырастают, и супругов перестает связывать ответственность за их воспитание. Не стоит забывать, что серьезные кризисы в семье случается каждые семь-десять лет: впервые, когда ребенок идет в первый класс, затем в его подростковом возрасте. Третий кризис наступает, когда дети сепарировались. И один из выходов, чтобы избежать конфликтов и развода в зрелом возрасте - это завести себе хобби, чаще куда-то выходить или выезжать. Если достойно пережить это время, то потом у пары открывается второе дыхание и супруги вновь продолжают жить вместе.

Ради чего? Ради того, что жизнь не такая длинная, чтобы тратить ее на выяснение отношений, а включить режим энергосбережения и не пропустить интересные жизненные моменты, которые можно не заметить за судебными тяжбами.

- Медиацию можно использовать как в судебном порядке, так и в досудебном, - говорит Мария Булычева. - Поэтому перед тем, как ссориться или бежать в суд разводиться, есть вариант обратиться к медиатору, проговорить свои проблемы и найти пути их решения. Чаще это выходит гораздо дешевле и быстрее, чем оплачивать судебные издержки, работу адвокатов и дожидаться потом судебных заседаний, которые могут затянуться не на один год. И чаще всего судебное решение редко когда устраивает обе стороны. Нередко люди обращаются к нам, когда уже устали ломать копья в судах и ждать, какое решение примет Фемида. А я никогда не перестаю повторять, что худой мир лучше доброй ссоры и лучше спокойно коммуницировать, чем воевать и доказывать что-то своему бывшему!