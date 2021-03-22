«Всю жизнь посвятила детям». Учительница из Перми победила рак, а потом умерла прямо на улице

15 апреля ей исполнилось бы 75 лет.

«Каждую весну одно и то же», «Пока не случится беда, никто и не думает снег с крыш убирать», «А у нас над подъездом тоже лед висит, ждем ЧП со смертельным исходом?» «Царствие небесное Алле Степановне, прекрасный, умный человек! Очень жаль! Соболезнования семье», - обсуждают пермяки в соцсетях трагедию, случившуюся 18 марта в Дзержинском районе Перми.

Виновным грозит шесть лет колонии

Днем с крыши девятиэтажки на улице Костычева, 17 рухнула ледяная глыба. Она накрыла 74-летнюю учительницу немецкого языка школы №131, которая шла по пешеходному тротуару. Очевидцы вызвали пострадавшей «скорую помощь», но женщина скончалась до приезда медиков. Вчера ее похоронили, но с трагедией не могут смириться ни семья, ни ее ученики.

- Ветеран педагогического труда, проработала в школе 40 лет, учитель с большой буквы! - переживают те, кто знал Аллу Степановну Зайцеву. - Мудрая и справедливая, трудолюбивая и ответственная, терпеливая и доброжелательная, настоящий профессионал своего дела!

Как талантливого классного руководителя ее вспоминают благодарные выпускники многих поколений. Алла Степановна всегда была жизнерадостной, улыбчивой, любила жизнь, умела жить насыщенно и интересно. Она только-только поборола онкологию, вошла в ремиссию и на тебе… 15 апреля ей исполнилось бы 75 лет.

После трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», максимальное наказание, которое может грозить виновному или виновным, - до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Ребенок попал в больницу

И это не единственное ЧП, случившееся в городе в первые теплые дни. Было еще несколько аналогичных случаев, один из которых произошел на улице Генерала Наумова, 19. Здесь на семилетнюю девочку упал снег и лед с крыши десятиэтажки. Благо ребенка только «зацепило» и травма оказалась не столь серьезна. Пострадавшую привезли в Краевую детскую клиническую больницу, обследовали, оказали медпомощь и отправили на домашнее лечение.

Зато еще одно происшествие чуть не окончилось бедой, произошло оно на улице Газеты «Звезда». Возле дома №54 на проходящих детей двух и шести лет рухнул снег с высоты четвертого этажа. Старшему повезло, а вот малыш получил травму.

- Пациент госпитализирован в отделение нейрохирургии КДКБ, ему проводится весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе медучреждения. - Состояние ребенка стабильное, его жизни ничто не угрожает.

О третьем случае рассказала в соцсетях мама малыша, которая спешила с коляской на молочную кухню. Она проходила мимо дома на Щербакова, 29, и на них упал снег с крыши дома.

- Хорошо, что это была не глыба льда, ведь прилетело и мне на голову, и на коляску, от случившегося меня долго трясло, - объяснила пермячка.

Четвертое ЧП произошло в выходные в Мотовилихе. 21 марта 16-летняя девушка проходила мимо пятиэтажки на улице Крупской, 56, и ей на голову упал снег и наледь, скопившиеся за зиму на крыше. В товариществе собственников недвижимости рассказали, что уборка здесь была запланирована на 22 марта, но снег и лед сошли до того, как на крышу поднялись рабочие.

- Необходимая медицинская помощь пострадавшей была оказана, - рассказали «КП» в Минздраве. - Девушка отказалась от госпитализации и была отпущена на амбулаторное лечение.

Главы районов остались без выходных

Смертельный случай со льдом, рухнувшим с крыши, и другие подобные ЧП стали причиной отмены выходных у глав районов Перми.

«Они должны обеспечить тотальный контроль за своей территорией, - написал на странице в соцсетях временно исполняющий обязанности главы Перми Алексей Дёмкин. - Искреннее сочувствие семье погибшей женщины. Но если такие случаи продолжаются, то подход нужно менять, ведь это касается жизни людей. Сейчас он формальный - «обложиться бумагами, которые застрахуют в случае претензии надзорных органов». Необходимо выработать новые механизмы работы с управляющими организациями для усиления контроля за их работой».

По истории с погибшей учительницей «Комсомолка» выяснила в Инспекции госжилнадзора по Пермскому краю, что никто из жильцов дома на Костычева, 17 с жалобами на нависающие снег и лед не обращались. Однако 1 марта во все городские управляющие организации, ТСЖ и ЖСК была направлена информация о принятии срочных мер по удалению снежных навесов и наледи с балконов и козырьков многоквартирных домов.

Свою проверку организовала и прокуратура, она будет контролировать, как содержатся здания в зимне-весенний период. А прокуратура Дзержинского района к тому же взяла на контроль расследование уголовного дела о причинении смертельной травмы пермскому педагогу.

СПРАВКА «КП»

Куда жаловаться на сосульки и снежные шапки?

В первую очередь нужно обратиться в свою управляющую организацию, ТСЖ, ЖСК.

В случае непринятия мер - в органы местного самоуправления, Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.

Подать заявление в Инспекцию можно по адресу: 614010, г. Пермь, ул. К. Цеткин, 10а, каб. 701.

Пожаловаться можно через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), перейдя по ссылке www.dom.gosuslugi.ru.

В электронной форме через «Интернет-приемную Пермского края» с использованием обязательной авторизации заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего в Перми 6143 многоквартирных дома. 892 проверенные кровли уже приведены в нормативное состояние. По остальным выявленным нарушениям направлено 1558 уведомлений в управляющие организации, Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края, департамент ЖКХ для принятия мер.