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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 23 марта 2021 года: в Прикамье продлили некоторые меры ограничений из-за COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в Пермском крае выявили 126 новых случаев заражения COVID-19: 32 человека проходят лечение в больницах, 94 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. По подсчетам краевого оперштаба по противодействию коронавирсуной инфекции, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 50 161. В числе 126 новых инфицированных 56 пациентов мужского пола, 70 – женского, среди заболевших 3 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 6 человек, от 30 до 49 лет – 32 человека, 48 в возрасте 50-64 и 37 человек старше 65 лет.

В Пермском крае решением оперштаба по противодействию COVID-19 до 25 марта продлили действие некоторых ограничительных мер. В частности, под ограничения попали ночные клубы (дискотеки) и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия. Режим самоизоляции для жителей Пермского края в возрасте 65 лет и старше с 1 апреля отменяется.