Коронавирус в Перми, последние новости на 21 марта 2021 года: ограничения продлены на месяц

За сутки от коронавируса скончались 12 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По результатам исследований Роспотребнадзора, в Пермском крае на утро 21 марта общее число инфицированных коронавирусом достигло 49906. За минувшие сутки в крае выявлен 131 новый случай заражения COVID-19: 34 человека проходят лечение в больницах, 97 – амбулаторно на дому.

Выздоровел за минувшие сутки также 131 человек, всего же со времени начала пандемии в Пермском крае вылечились 43930 человек.

В числе 131 вновь инфицированных шестеро детей. Из взрослых в возрасте от 15 до 29 лет – 11 человек, от 30 до 49 лет – 23 человека, 52 в возрасте 50-64 и 39 человек старше 65 лет.

Новые заболевшие обнаружены в 22 территориях региона. Наибольшее число заболевших – 64 - выявлено в Перми. В Чернушинском городском округе инфекция обнаружена у 18 жителей, в Чайковском – у 13, в Березниках – у 7.

1297 человек находятся на карантине. Остаются в больницах 817 пациентов, в том числе 56 - на аппаратах ИВЛ.

Инфографика: оперштаб

Из-за коронавируса скончались за сутки 12 человек, всего же с начала пандемии в Пермском крае 1881 летальных исходов от ковида.

В связи с обстановкой действие ограничительных мер продлено до 25 апреля. До особого распоряжения закрыты ночные клубы, дискотеки и другие развлекательные и досуговые заведения. Также запрещено проведение культурно-массовых мероприятий. Сохраняется и масочный режим.

Режим самоизоляции для жителей Пермского края в возрасте 65 лет и старше продолжает действовать до 31 марта. Но с 1 апреля это правило будет отменено, и пенсионерам разрешат выйти с самоизоляции.