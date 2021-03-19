Военный билет в Перми в 2021 году: как законно получить призывнику

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Пандемия внесла свои коррективы в военный призыв в 2020 году в Пермском крае, в прошлом году его пришлось отложить на две недели. Какие изменения ждут призывников в 2021 году? Рассказываем.

Когда начинается призыв в армию в Перми в 2021 году?

Сроки весеннего призыва в 2021 году пройдут в установленные сроки – с 1 апреля по 15 июля. На территории Перми находятся 12 военкоматов, которые занимаются оформлением и сбором на обязательную военную службу молодых людей от 18 до 27 лет. В краевом военном комиссариате создан оперативный штаб по противодействию коронавируса. Здесь уже сформирован большой запас медицинских масок, дезинфицирующих средств, бактерицидных ламп, бесконтактных термометров. У призывников каждые два часа будут измерять температуру, помещения сборных пунктов регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами. Новобранцам будут предоставляться антисептики.

Кто может не служить?

Получить отсрочку от службы в армии можно на следующих основаниях. Вот самые основные:

- по состоянию здоровья;

- при наличии студенческого билета в аккредитованном вузе;

- если у призывника есть больной родственник, который не может сам себя обслуживать;

- если есть ребенок-инвалид до 3 лет или двое детей;

- при наличии беременной жены сроком не менее 22 недель;

- если призывник — отец-одиночка;

- если призывник — избранный депутат и т.д.

Чтобы получить отсрочку, необходимо в комиссариате представить справки, подтверждающие права на нее.

Кроме этого, от службы в армии освобождаются граждане, которые:

- имеют непогашенную судимость;

- имеют условную судимость, то есть даже если человек не находится под стражей, он не может пойти в армию;

- Служат в МЧС, МВД, ФСБ;

- имеют ученую степень;

- имеют родственную связь с погибшими при исполнении военной службы.

Как получить военный билет в Перми по здоровью в 2021 году?

Оформлять, вносить изменения и аннулировать военный билет имеют право исключительно служащие комиссариата в Перми. Если у призывника нет проблем со здоровьем, ему необходимо прийти в указанный в повестке день в военный комиссариат, пройти медкомиссию и получить военный билет категории «А».

Если призывник претендует на получение документа категории «В» или «Г», то перед визитом в комиссариат по повестке, он должен получить медсправку, которая подтвердит наличие заболевания, входящего в специальный список. Справку нужно получить в поликлинике по месту регистрации, где ведётся карточка пациента. Выписка с подтверждённым диагнозом и краткой истории болезни должны быть заверена печатью и подписью лечащего врача.

После получения повестки новобранцы требуется пройти обязательную медкомиссию в военкомате. Она устанавливает категорию годности. Этот процедура может затянуться на некоторое время, если у комиссии возникнут вопросы к справкам и призывника отправят на дополнительные обследования.

По результатам осмотра медкомиссии новобранцам присуждают категорию годности: А (годен к военной службе), Б (годен к военной службе с незначительными ограничениями), В (ограниченно годен к военной службе), Г (временно не годен к военной службе) и Д (не годен к военной службе). Категория «Д» дает полное освобождение от службы.

Список заболеваний, при которых не берут в армию, довольно большой. Вот только некоторые из них:

- шизофрения и другие психические расстройства;

- сколиоз;

- астма;

- эпилепсия;

- ожирение.

- серьезные нарушения зрения;

- гипертония;

- плоскостопие;

- язва желудка;

- ВИЧ;

Если такие заболевания у призывника диагностируют, ему должны выдать военный билет без прохождения военной службы. Он бессрочный, в таких случаях его не будут призывать и на военные сборы.

Как пройти альтернативную службу в Перми в 2021 году?

Заменить военную службу альтернативной можно, если армия противоречит милитаристским убеждениям или вероисповеданию человека. Проходить АГС можно в государственных организациях и вооруженных силах в качестве гражданского персонала. Например, санитаром в больнице, почтальоном или водителем. Для того чтобы получить направление на АГС, собирают специальную призывную комиссию, где новобранец должен обосновать свое решение. Помимо призывной комиссии призывник должен пройти медкомиссию, чтобы установить категорию годности здоровья. Если определят категории А или Б, его признают годным и отправят на службу — АГС или обычную, если в АГС придет отказ. Молодой человек, который выбрал альтернативную службу, получает специальное удостоверение гражданина, который проходит АГС. После окончания срока службы этот документ заменят на военный билет. В нем будет запись о том, что человек в армию не призывался, а проходил альтернативную службу.

Как документы нужны для прохождения альтернативной службы:

- автобиография, написанная в произвольной форме;

- копия диплома с последнего места учебы;

- рекомендательное письмо или характеристика оттуда же или с места работы.