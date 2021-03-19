«Ни один мускул на лице не дрогнул!» Пермский чемпион мира по боям без правил, приговоренный к пожизненному заключению за двойное убийство, хладнокровно выслушал вердикт судьи

Приговор о пожизненном заключении 46-летний Вадим Востоков выслушал без эмоций. Фото: Андрей МАТЛИН

- Надо же, ни один мускул на лице не дрогнул! - возмущались, выйдя из зала суда, родные Игоря и Кати.

Двенадцать лет они добивались того, чтобы был наказан виновный в гибели молодой супружеской пары из Перми. Но тот много лет избегал наказания.

В мае 2009 года бабушка пришла проведать к молодым своего шестимесячного внучка и обнаружила в квартире жуткую картину: ребенок без движения лежал в ходунках посреди бездыханных окровавленных тел. К счастью, малыш был еще жив.

По подозрению в убийстве тогда арестовали пермского чемпиона мира по боям без правил Вадима Востокова. Следователи ужаснулись, когда воспроизвели картину случившегося. 28-летнюю Катю долго пытали, резали ножом ей шею, пред тем, как выстрелить в голову из пистолета. Затем жестким пыткам подвергли 27-летнего Игоря, требуя показать, куда он спрятал деньги. В итоге его задушили. Из квартиры были похищены миллион рублей, два мобильных телефона и ноутбук – тот, кто это сделал, рассчитывал на большее, но просчитался.

Однако преступление было тщательно спланировано, нигде не осталось следов. Пермского армлестлера пришлось отпустить из СИЗО. Он решил и на этом подзаработать – отсудил у государства 200 тысяч. Изобличить его в преступлении стало делом чести для следователей.

Только один прокол совершил стрелявший – во время выстрела от пистолета отскочил глушитель, обмотанный изолентой. На нем тоже были стерты «пальчики», но остались следы биологических материалов.

Уголовное дело о жестоком убийстве молодой пары заняло 14 томов. Фото: Андрей МАТЛИН

И вот в 2017 году удалось провести их генетическую экспертизу, так и установили причастность Востокова к преступлению.

В 2019 году его арестовали и судили. Но и тогда армлестеру удалось выйти на свободу: присяжные заседатели вынесли оправдательный приговор.

Верховный суд не принял этого решения и отправил дело на дополнительное расследование.

И вновь состоялся суд. На этот раз 13 марта коллегия присяжных заседателей шестью голосами из восьми признала Востокова виновным. А 19 марта судья краевого суда Андрей Кузнецов вынес окончательный вердикт: пожизненное заключение в колонии особого режима.

Но и на этот раз 46-летний Вадим Востоков решил попытаться если не избежать наказания, то хотя бы добиться его смягчения.

- Мы будем обжаловать приговор в вышестоящей инстанции, - заявила, посоветовавшись с осужденным, его адвокат Ирина Ясырева.

Во время ареста в квартире Вадима Востокова провели обыск и изъяли 41 тысячу долларов. Часть этих денег по решению краевого суда пойдет на выплату компенсаций родным убитых. Подросшему сынишке убитой пары он должен будет выплатить 6 миллионов рублей, остальным родственникам – около 7,5 миллионов, а также вернуть похищенный миллион.

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