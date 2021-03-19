Пермского чемпиона по боям без правил, который 12 лет назад жестоко убил молодую пару, приговорили к пожизненному сроку

Вадиму Востокову дважды удавалось избежать обвинения. Фото: Андрей МАТЛИН

Финальная точка поставлена в жуткой истории, расследование которой длилось несколько лет. В краевом суде Вадиму Востокову, которого обвинили в жестоком убийстве молодой супружеской пары в присутствии их шестимесячного ребенка, наконец, вынесли приговор.

Почти 12 лет назад, в мае 2009 года были найдены убитыми в собственной квартире биржевой брокер Игорь Некрасов и его супруга риэлтор Екатерина. Молодую женщину застрелили из самодельного пистолета. А ее мужа, судя по всему, пытали и, в конце концов, задушили шнуром. Возле него сидел в креслице шестимесячный мальчик, которого преступник не тронул. Из квартиры были похищены миллион рублей, который брокер снял в банке накануне.

Незадолго до трагедии Игорь и Екатерина приобрели новую квартиру. Фото: семейный архив.

Тогда по подозрению в убийстве арестовали Вадима Востокова. Он был известен пермякам тем, что в 2006 году победил на международном фестивале по боям без правил, который проходил в Перми. Затем он решил, что ему требуется не только спортивная слава, но и деньги. И в 2008 году он записался на курсы брокеров, которые посещали успешные пермские предприниматели. Там он и завел знакомство с Игорем Некрасовым, дела которого шли в гору: он неплохо зарабатывал, его счета в банке пополнялись, они с женой приобрели хорошую квартиру.

Однако прямых улик против Востокова тогда не нашли - его пришлось отпустить, и он смог отсудить даже за необоснованное трехмесячное пребывание в СИЗО компенсацию в 200 тысяч рублей.

Преступник действовал продуманно и не оставил отпечатков пальцев. Он допустил единственный прокол – во время выстрела от самодельного пистолета отскочил глушитель, обмотанный изолентой. На ней тоже были предусмотрительно стерты «пальчики», но частицы биологического материала остались.

Технологии следствия не стоят на месте. В 2018 году эксперты провели генетическую экспертизу обнаруженных биоматериалов, и Вадима Востокова снова арестовали. Однако на суде присяжные заседатели в тот раз признали его невиновным. И в мае 2019 года – ровно через год после жуткого преступления – его освободили из-под стражи в зале суда.

В Верховном суде, однако, отменили оправдательный приговор и направили дело на доследование. И в январе этого года 46-летний пермский спортсмен снова оказался в СИЗО.

13 марта коллегия присяжных заседателей краевого суда шестью голосами протии двух признала его виновным в двойном убийстве. Судья приговорил Востокова к пожизненному сроку. Сыну он должен будет выплатить 6 миллионов рублей, родным погибших в общей сложности - еще 7,5 миллионов. В счет погашения этих сумм будут использованы 40 тысяч долларов, изъятых у Вадима Востокова при аресте. Также он должен будет возвратить родным убитых похищенный 1 миллион рублей. Кроме того, он должен будет выплатить в пользу государства штраф в размере 1 миллиона рублей. Востоков может обжаловать приговор в вышестоящей инстанции в течение 10 дней.

Гособвинитель Алексей Чепкасов, который запросил для Востокова пожизненный срок, заявил, что сторона обвинений удовлетворена наказанием: "С учетом содеянного, меньшего наказания быть не могло". Адвокат Вадима Востокова Ирина Ясырева заявила, что они будут обжаловать приговор краевого суда в вышестоящей инстанции. Родные убитой пары рассказали, что мальчик, которого преступник оставил в живых, живет с бабушками.

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