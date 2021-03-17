Жители просят ограничить расширение Северного кладбища

В Перми откроется новое кладбище Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пермь стала практически рекордсменом России по… размеру кладбища. Северное кладбище - одно из самых больших в стране, его площадь составляет 250 гектаров. По своей территории оно уступает лишь ростовскому.

И размеры Северного кладбища уже становятся проблемой для жителей ближайшего микрорайона. Представители близлежащего ТОСа и общественность обеспокоены возможностью дальнейшего расширения кладбища.

Больше, чем микрорайон

- И дома частного сектора микрорайона Акуловский, и садоводческие кооперативы находятся очень близко к кладбищу, - рассказала заместитель председателя ТОС «Заречный» Ольга Стамикова. - Оно было когда-то маленьким, а теперь разрослось до невероятных размеров. К тому же все дома на первой линии выкупили предприниматели, которые делают памятники. Мелкая пыль от обработки камней летит повсюду. Люди боятся выращивать овощи на своих огородах, начали продавать участки. И улица Красноборская, ведущая к кладбищу, очень старая¸ узенькая. Она не справляется с потоком машин, едущих на Северное во время православных праздников, начинается транспортный коллапс. Жители наших правобережных микрорайонов страдают от этого, не могут никуда выехать в эти дни. Властям уже нужно что-то предпринять.

Напомним, Северное кладбище стало общегородским в 1982 году. За почти 40 лет оно невероятно разрослось. Сейчас там более 330 кварталов, до многих из них пешком дойти очень сложно. Пять лет назад захоронения на кладбище были приостановлены в связи с нехваткой места для новых могил. Но были подготовлены еще 30 гектаров резервных площадей, и в октябре 2016 года захоронения возобновились.

- Северное кладбище превышает в размерах такие микрорайоны как Садовый или Нагорный, – говорит Ирина Форсюк, член правления Пермского молодежного центра. - Оно давно превратилось в целый «город мертвых». Мне кажется, уже пора с ним остановиться. Там даже уже мест для захоронений хороших нет, сплошное болото. Чуть ли не в воду хоронят. Весной и осенью низинные участки затапливает, жители близлежащих микрорайонов жалуются и просят остановить дальнейшее появление могильных кварталов у себя под носом.

В Мотовилихе появится Восточное кладбище

Сейчас в Перми четыре действующих кладбища, это, кроме Северного, Головановское, Заозерское и новое кладбище Банная гора.

Но для миллионного города их площадей не хватает. Поэтому городские власти готовят документацию для открытия нового кладбища - Восточного. Оно будет расположено по улице Сылвенский тракт в Мотовилихинском районе.

Площадь Восточного кладбища составит 20,7 гектаров. Там будут отдельные кварталы для разных типов и категорий захоронений умерших (мусульманские, иудейские, воинские, почетные, общие кварталы, кварталы для колумбарных стен и урновых захоронений). Еще 30 гектаров земли оставлены в качестве резервной площади.

На кладбище уже выполнены работы по землеустройству и строительству подъездной дороги, построены трансформаторная подстанция и контрольно-пропускной пункт, проведены благоустройство и озеленение территории.

Планируется, что в следующем году кладбище будет открыто.