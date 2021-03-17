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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 18 марта 2021 года: в Прикамье заражаются COVID-19 чаще люди старшего возраста.

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 136 новых случаев заражения COVID-19: 37 человек проходят лечение в больницах, 99 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 49 509. В числе 136 новых инфицированных 67 пациент мужского пола, 69 – женского, среди заболевших 16 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 9 человек, от 30 до 49 лет – 25 человек, 52 в возрасте 50-64 и 34 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.