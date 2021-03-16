"Строим планы на летний отпуск". Самолеты из Перми в Турцию будут летать чаще

Самолеты готовы везти нас на юг Фото: Олег УКЛАДОВ

Первые приметы весны - это не только тающие сосульки, но и появление планов на летний отпуск. Вот и самолеты Royal Flight начали чаще летать из Перми в Анталью.

- С 16 марта рейсы в Турцию будут проходить не только по четвергам, но и по вторникам, - рассказали в авиакомпании. - Время в пути - 4 часа 20 минут. Полетная программа продлится до 5 октября.

Также выполнять рейсы из Перми в Анталью планируют «Победа», «Азур Эйр» и Nordwind Airlines.

Авиакомпания Royal Flight объявила также о начале с 27 мая полетов из Перми в Сочи. Рейсы будут проходить два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Цена билета в одну сторону - от 6,8 тысячи рублей.

Сейчас улететь из Перми в Сочи можно на самолетах авиакомпаний «Россия» и «Победа». Но пока в расписании пермского аэропорта рейсы этих компаний ограничиваются мартом - на лето полеты еще официально не объявлены.