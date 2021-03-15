Задержка развития? Развиваемся вместе!

Специалисты РЕАЦЕНТРА ИЖЕВСКИЙ помогают родителям в укреплении здоровья их малышей

Ваш малыш часто плачет, он беспокойный, у него плохой сон, возбудимость, отсутствие эмоций? Все это повод для обращения к детскому неврологу. Консультация и осмотр врача-невролога необходимы, если моторное, речевое или психическое развитие ребенка не соответствует возрастным нормам, или он быстро устает на занятиях, часто жалуется на головную боль.

Как правило, в РЕАЦЕНТР ИЖЕВСКИЙ приводят детей с самой разной патологией нервной системы, возникшей также вследствие родовой травмы: с перинатальным поражениям ЦНС, с задержкой речевого, психического или моторного развития, с расстройствами аутистического спектра, с ДЦП. И буквально на глазах ребенок меняется - становится спокойнее, начинает ходить, говорить, понимать, осознавать, слышать.

Основной метод лечения, применяемый в центре, -микротоковая рефлексотерапия. Это авторский метод лечения детской неврологической патологии, позволяющий оказывать помощь детям в возрасте от 2 месяцев и до 18 лет. Лечение заключается в подаче сверхмалых электрических сигналов на различные биологически активные точки, расположенные на теле ребенка и в зонах краниотерапии, по индивидуальной схеме для каждого ребенка для восстановления нормальной работы его головного и спинного мозга.

Индивидуально и по показаниям в курс лечения могут быть включены сеансы мануальной терапии, массаж, занятия со специалистами: логопедом, дефектологом, психологом.

Массаж способствует улучшению кровообращения, укреплению иммунной системы, развитию дыхательной системы, улучшению пищеварения.

Мануальный терапевт (остеопат) поможет в случае родовой травмы, травмы шейного отдела позвоночника, в случае нарушения кровотока, моторного развития или нарушения осанки.

Психолог необходим, чтобы помогать детям преодолевать самые разные жизненные трудностив процессе развития и взросления.

Логопед сделает диагностику артикуляционного аппарата малыша, укажет возможные проблемы. Поможет «вызвать» речь ребенка и «поставить» звуки.

Дефектолог будет заниматься с ребенком развитием внимания, зрительного и слухового восприятия, памяти, мышления, обогащения словарного запаса, развитием общей и мелкой моторики.

На фоне микротоковой рефлексотерапии эффективность занятий со специалистами повышается в несколько раз!

В процессе абилитации у детей восстанавливается работа центральной нервной системы, снижаются возбудимость и агрессия, нормализуется поведение, расширяется словарный запас.

У многих детей развитие восстанавливается полностью, после чего снимается диагноз «задержка речевого, психического или моторного развития», и ребенок может обучаться уже в обычных, а не в коррекционных группах и классах.

Специалисты РЕАЦЕНТРА ИЖЕВСК готовы помочь внимательным и заботливым родителям в развитии и укреплении здоровья их малышей! Своевременно обращайтесь!

Дополнительная информация по курсу лечения:

Реацентр Ижевский Тел. 8-912-44-18-117, 8-922-50-94-449

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

На правах рекламы