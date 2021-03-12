Фото: краевое правительство.

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 13 марта 2021 года: в Пермском крае за сутки COVID-19 диагностировали у 10 детей.

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявлено 145 новых случаев заражения COVID-19: 20 человек проходят лечение в больницах, 125 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 48 814. Ежесуточный прирост больных составил 0,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,923 (на 11 марта – 0,915).

В числе 145 новых инфицированных 63 пациента мужского пола, 82 – женского, среди заболевших 10 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 16 человек, от 30 до 49 лет – 49 человек, 39 в возрасте 50-64 и 31 человек старше 65 лет.