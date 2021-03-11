Экономика замкнутого цикла: сохраняем лес, воду и электроэнергию

Фото: «ПЦБК»

300 тысяч тонн вторсырья – именно столько в прошлом году не попало в окружающую среду, а было направлено на переработку. И это только Пермский край, где Группа предприятий «ПЦБК» ежегодно увеличивает свои объемы по переработке макулатуры и на сегодня собирает более 5 процентов всей макулатуры марки МС-5Б в России.

Еще несколько лет назад эти тонны отходов попадали на полигоны, а теперь им дают вторую жизнь, выпускают новую продукцию – тарный картон, а затем гофроупаковку.

Вторсырье выставят на торги

Эти процессы называются экономикой замкнутого цикла, когда отходы не утилизируют, а пускают во вторичное использование и в дальнейшем получают новый продукт.

Концепцию реализации вторичных материальных ресурсов (макулатура, пластик, стекло, металлы) на электронных торгах обсуждали на недавнем заседании Комитета по экологии и природопользованию Пермской торгово-промышленной палаты. Она нужна для того, чтобы бизнес мог закупать качественное вторсырье для производства товаров.

Фото: «ПЦБК»

В обсуждении концепции приняли участие представители АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа», компании «ТЭК-Торг», предприятий-переработчиков, в том числе ГП ПЦБК, и бизнес-сообщества.

В итоге было принято решение запустить в Прикамье пилотный проект по организации внебиржевых торгов вторсырьем на электронной площадке. Этим займется дочерняя структура СПбМТСБ – компания «ТЭК-Торг».

Первые аукционы предполагается провести уже в марте.

От Москвы до Хабаровска

- У нас есть опыт создания биржи лесоматериалов, участниками сегодня являются больше 200 предприятий Пермского края. А начинали также с цифровой платформы. Поэтому есть люди, механизмы, которые отработаны, есть представитель биржи в Пермской ТПП. Надо набирать инициаторов из опытных участников рынка, как ПЦБК, описывать процедуры, внедрять элементы стандартизации, которые уже наработаны, и вовлекать других игроков, - подчеркнул президент Пермской ТПП Олег Жданов.

Сейчас, когда в Пермском крае будет создана электронная площадка, в торгах будут участвовать заинтересованные в качественном вторсырье компании, занимающиеся сбором, сортировкой и переработкой ТКО.

Фото: «ПЦБК»

Большой опыт приобретения макулатуры на аукционах, которые организуют федеральные и региональные торговые сети, есть у Группы предприятий «ПЦБК». Это крупнейший переработчик макулатуры в России, он занимает 4 место в стране по выпуску тарных картонов из вторсырья. Макулатура поставляется на предприятие из разных регионов России – от Москвы до Хабаровска.

Участие в электронных торгах позволит ПЦБК увеличить объем доставки макулатуры на переработку, что положительно скажется на экологии. За счет использования вторсырья предприятие ежегодно сохраняет до 6 млн деревьев, уменьшается количество бытовых отходов на полигонах, экономятся вода и электроэнергия.

«Экодесант» вышел на федеральный уровень

ПЦБК не только решает задачи национального проекта «Экология», но и занимается экологическим просвещением жителей Перми и края. В частности, вопросами раздельного сбора отходов.

Так, проект «Экодесант» реализуется в регионе уже четыре года. За это время в более 500 учреждениях и организациях были установлены так называемые экопаки под макулатуру. Собранные тонны отходов не попали на мусорные полигоны, а были направлены на переработку. Проект вышел на федеральный уровень и реализуется в 13 регионах страны. И здесь уже количество экопаков – 20,5 тысяч.

Фото: «ПЦБК»

Также с осени прошлого года возле многоквартирных домов Перми стали появляться специальные контейнеры для сбора бумаги и картона.

- Решать экологические вопросы должны все – органы власти, граждане и предприниматели. У каждого своя роль. Правительство – создавать условия и предоставлять компаниям, занятым сортировкой, переработкой и утилизацией вторсырья, определенные преференции, в том числе налоговые. Люди должны просто беречь природу. А предприятия разрабатывать бизнес-модели возврата собственных продуктов. Ну и, разумеется, популяризировать данную экономическую модель, заниматься просвещением населения. Кто окажется в мейнстриме новой экономической реальности, тот в перспективе и выиграет больше других», - подчеркнул председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко.

В рамках нацпроекта «Экология» в Пермском крае к 2030 году планируется обрабатывать 100% отходов и не менее 15% из них направлять на переработку.

Фото: «ПЦБК»

Кстати

Что нельзя складывать в экопак

- бумагу и картон с загрязнениями или остатками пищи,

- ламинированные материалы,

- упаковку из-под напитков (тетрапак),

- бумажные салфетки,

- одноразовую посуду и стаканчики

- кассовые чеки

Наша справка

Группа предприятий «ПЦБК» – одна из крупнейших в России вертикально интегрированных компаний, оказывающая услуги широкого спектра: от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции.

По итогам 2020 года объем производства тарного картона достиг 294 тыс. тонн, а выпуск гофропродукции составил 263 млн кв. м. На сегодняшний день ГП ПЦБК входит в ТОП-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России. Каждый 20 гофроящик в РФ выпущен на ПЦБК. На предприятии работают 2,6 тыс. сотрудников.