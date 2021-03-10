«Вину не признал, но обжаловать приговор не буду». Владелец отеля «Карамель», где в кипятке сварились 5 постояльцев, отправился на 5 лет в колонию

Сергей Щербаков так и не признал себя виновным. Фото: Виктор Михалев

В конце февраля закончился многомесячный процесс по обвинению владельца «Карамель» Сергея Щербакова. В Индустриальном районном суде зачитали приговор – 5 лет колонии общего режима.

Судья Алексей Крайнов назначил наказание на год меньше того, что просила сторона обвинения, учтя в качестве смягчающего обстоятельства то, что обвиняемый – отец троих малолетних детей. Он признал доказанным обвинение, что хозяин мини-отеля, расположенного в подвале пятиэтажного дома, не имел права размещать там гостиницу, незаконно перепланировал помещения и в итоге оказывал небезопасные услуги, повлекшие многочисленные смерти. Максимальное наказание по последней статье – до 10 лет лишения свободы.

В этом отеле заживо сварились в кипятке пятеро постояльцев, включая маленькую девочку. Фото: Василий Вахрин

Сергей Щербаков стал первым осужденным по делу о трагедии в пермской гостинице, где в ночь на 20 января в прошлом году заживо сварились в кипятке, хлынувшем из прорвавшейся теплотрассы, пятеро постояльцев. Погибла тогда в страшных мучениях и маленькая девочка. Еще несколько человек получили сильные ожоги.

Поставлена лишь промежуточная точка. Сейчас еще расследуются уголовные дела в отношении главного инженера управляющей компании, которая обслуживала пятиэтажку на улице Советской Армии, 21, а также начальника отдела эксплуатации Пермской сетевой компании и инспектора пожнадзора.

В ходе судебного разбирательства Сергей Щербаков высказывал сожаление родным и близким погибших, а также пострадавшим в ту жуткую ночь. Он заявлял, что не снимает с себя ответственности за случившееся. Но, тем не менее, – не признал себя виновным в том, что произошло. Он ссылался на то, что и до этой жуткой трагедии подвал и отель неоднократно топило водой из-за прорыва трубы, и что он даже смог отсудить деньги за это у управляющей компании и у ПСК.

Все ждали, что Сергей Щербаков будет обжаловать приговор районного суда в вышестоящей инстанции. Но этого не случилось. Он отказался подавать жалобу в краевой суд, и поскольку срок для обжалования истек, его этапировали в колонию общего режима, где он будет отбывать свой пятилетний срок.

Почему он принял такое решение?

- Мой подзащитный Щербаков Сергей Анатольевич полагает, что затопление мини-отеля «Карамель» и гибель там людей - это цепь трагических случайностей, которые привели к ужасным последствиям, - прокомментировала адвокат владельца «Карамели» Елена Рудакова. - В первую очередь стоит отметить, что судебное следствие объективно установило причину произошедшего - прорыв магистрального трубопровода ООО «Пермская сетевая компания». Такие трагедии могут произойти и впредь, поэтому эксплуатация сетей должна производиться на более качественном уровне. Мой подзащитный единственный из всех обвиняемых принёс извинения потерпевшим и добровольно осуществлял выплаты в счёт компенсации морального вреда. Сейчас он будет это делать уже в рамках исполнения приговора. Обжалование приговора мой подзащитный полагает этически неправильным с точки зрения уважениям к потерпевшим, чьи чувства и боль может понять, сам, будучи отцом троих детей.

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