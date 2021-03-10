«Прививка маску не отменяет». Даже после вакцинации пермякам старше 65 лет придется соблюдать самоизоляцию

Справку о прохождении вакцинации могут получить в поликлинике, где делали прививки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Режим самоизоляции пермяки старше 65 лет должны соблюдать до 21 марта. Но не исключено, что и после этого срока оперштаб продлит ограничения для пожилых людей – они по-прежнему составляют большинство среди вновь инфицированных коронавирусом.

- Я сделал уже обе прививки, - обратился в редакцию пенсионер Виктор Иванович. – Могу я наконец начать работать и ходить без маски?

- Проведенная вакцинация не отменяет необходимости соблюдения масочного режима и самоизоляции, - ответили «Комсомолке» в краевом министерстве здравоохранения.

Также в ведомстве объяснили, где смогут получить документ о вакцинации пермяки, записывавшиеся напрямую в поликлинике, а не на сайте госуслуг.

- Жители могут получить справку о прохождении вакцинации в той же поликлинике, где делали прививки. Необходимо отметить, что справка выдается только после вакцинации вторым компонентом, - рассказали в Минздраве.

Напомним, электронный сертификат о вакцинации также можно получить только после второй прививки. В личный кабинет человека на Госуслугах пришлют QR-код, при считывании которого открывается сертификат. В нем указана информация о том, когда была введена вакцина и какая именно. Распечатывать документ не обязательно. Можно хранить его на гаджете в электронном виде