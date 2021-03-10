Семь подростков поставили школьницу на колени избивали и издевались над ней.

«Ты сейчас ответишь за тот базар…», - произносит школьница, глядя на свою сверстницу, стоящую на коленях.

В Березниках подростки сняли на видео, как семеро школьников 15 минут избивают девочку. Школьницу бьют по голове ногами, таскают за волосы, оскорбляют и угрожают. Все это пережила 14-летняя Ира.

- В тот день внучка пришла из школы заплаканная, - рассказала бабушка девочки "КП". - Я взяла ее сапожки, чтобы поставить сушить, они насквозь были мокрые. Спрашиваю у нее, что случилось, но она ничего не рассказала, я не стала лезть в душу, подумала, может поссорилась с кем-то. На следующий день она с неохотой собралась и пошла в школу, а через несколько часов позвонила мне и говорит: «Бабушка, меня хотят убить».

Иру воспитывают папа и бабушка с дедушкой, мама девочки около 10 лет назад была лишена родительских прав.

Бабушка позвонила классному руководителю и помчалась в школу. Там Ира раскрылась и рассказала, что произошло.

- Сказала, что ее избили девочки и несколько мальчиков, - говорит пенсионерка. – Произошло это из-за того, что ее подруга стала снимать Иру в туалете на видео, чтобы прекратить съемку, Ира толкнула девочку, потом, та собрала компанию, чтобы ее наказать.

На расправу с Ирой собрались семь подростков, несколько девочек – это ее сверстники, остальные младше – 6-классники, девочки и несколько мальчиков. После уроков они отвели ее за гаражи, поставили на колени и начали издеваться. На следующий день, когда девочка пришла в школу, прессинг Иры продолжился.

- Подростки начали ей угрожать, сказали, что отберут телефон и убьют, если она кому-то об этом расскажет, - говорит бабушка Иры. – Она испугалась и позвонила мне. Я хотела решить этот конфликт внутри школы, чтобы педагоги воздействовали на них, но кто-то принес видео в полицию и написал заявление. Ира тоже не хотела разбирательств, но сейчас видимо тихо мирно все решить не получится. На следующий день все подростки, что издевались над ней, позвонили ей и извинились. С одноклассниками у нее отношения хорошие, она с ними дружит, учится средне, обычная девочка. Знаю, что несколько детей, что ее обижали из неблагополучных семей, стоят на учете в полиции. Их родители со мной не связывались.

Школьники пересылали видео друг другу, до тех пор, пока мама одной из девочек увидела его и пришла с ним в полицию.

- 7 марта в полицию города Березники обратилась женщина, которая сообщила, что на телефоне своей дочери она увидела видео, как девочки подростки наносят телесные повреждения сверстнице, - сообщили в ОМВД России по Березниковскому городскому округу. - По данному факту зарегистрирован материал, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

*Имя пострадавшей девочки изменено.