Анастасия Смирнова из Чусового стала чемпионкой мира по фристайлу

Фото: Федерация фристайла России.

«Золото» и «серебро» на чемпионате мира по фристайлу, проходящему в Казахстане, выиграли пермские спортсменки. По итогам выступления в параллельном могуле победила 18-летняя чусовлянка Анастасия Смирнова. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Огонек» им. Л.Д. Постникова принесла России первое в истории страны «золото» чемпионата мира по фристайлу. В финале соревнований она обошла другую спортсменку из Пермского края – свою землячку Викторию Лазаренко.

Накануне, 8 марта, Анастасия Смирнова стала бронзовым призером турнира в дисциплине «могул». И эта медаль стала первой для национальной команды с 2015 года. Нынешний чемпионат мира для Анастасии второй, в 2019 году она заняла четвертое место. Дважды спортсменка становилась третьей на этапах Кубка мира. И вот - долгожданное «золото».

Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства наши спортсмены выступают на чемпионате мира под флагом Олимпийского комитета России. Официальное название команды - Russian Ski Federation.