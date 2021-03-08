Масленица в Перми 2021: расписание праздника

Сжигать чучело в этом году не будут из-за коронравируса. Фото: Тимур ХАНОВ

Сжигать чучело Масленицы в 2021 году в Перми не будут. Ограничения на проведение массовых мероприятий еще действуют. Поэтому праздник отмечать будут локально. Даем программу праздника.

Набережная

С 8 до 14 марта на набережной Камы будет проходить масленичная ярмарка (0+). Там уже смонтировано праздничное оформление, установлены тематические арт-объекты. На набережной можно будет купить сувениры и поесть блины. В игровой зоне возле спуска с Соборной площади действуют детские аттракционы - качели и лазалки.

Вход свободный

Главным мероприятием праздника станет масленичный фестиваль искусств «Вокруг да около» (6+), в котором примут участие пермские коллективы. События фестиваля пройдут на разных концертных площадках.

Завод Шпагина (ул. Советская, 1А)

9 марта в 19.30 состоится концертная программа «Tabula Rasa» в исполнении камерного оркестра «Орфей».

10 марта в 19.30 - концертная программа «Стихи`Я» Марии Савостиной.

11 марта в 19.30 - интерактивная концертная программа «Навстречу солнцу» известного пермского балалаечника Андрея Кирякова.

12 марта в 19.30 – концерт ансамбля цыганской музыки и танца «Ромэн».

13 марта в 11.00 и 16.00 - народный мюзикл для детей «Околица» в исполнении ансамбля «Ярмарка», будут показаны русские традиции празднования Масленицы.

14 марта в 17.30 - концертная программа «Музыкантри» ансамбля «Ба-Ба-Ту».

Билеты: 500 рублей.

Пермская арт-резиденция (ул. Монастырская, 95А)

9 марта в 18.00 -музыкальный перформанс «Фолк-толк» в исполнении ансамбля «Воскресение» и пермских художников.

10 марта в 18.00 - концертная программа «Круговерть», играет оркестр ансамбля «Ярмарка».

11 марта в 18.00 - концертная программа «ХороВОдица», поет хор ансамбля «Ярмарка».

12 марта в 18.00 - концерт оркестра народных инструментов Дворца детского (юношеского) творчества.

Билеты: 200 рублей.

Частная филармония «Триумф» (ул. Ленина, 44)

14 марта в 17.00 - официальное закрытие фестиваля и концертная программа «Concerto. Bethoven» камерного оркестра «Орфей».

Билеты: 500 рублей.