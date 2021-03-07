Поставщики объясняют рост цен ситуацией с коронавирусом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже завтра во всех цветочных магазинах Перми будет настоящий ажиотаж - мужчины будут толпиться в очередях, выбирая букеты для своих дам. И времени прицениваться уже нет. Либо бери здесь и сейчас, либо, оббегай соседние магазины. Но не факт, что сможешь найти цветы дешевле. Да и потратив время на поиски, есть вероятность, что нужных цветов может просто-напросто не оказаться. Сколько придется переплатить за букет в этом году и когда лучше покупать цветы, «Комсомолке» рассказала владелица цветочного магазина Ольга Гербер.

- Рост цен у поставщиков начался еще в 10 числах февраля, - рассказывает Ольга. - Это ежегодная тенденция, однако в в этом году мы были шокированы надбавкой. Цена выросла на 15-20 процентов на все цветы, а на лилию цену взвинтили в два раза. При том, что раньше поставщики не накручивали более 10 процентов. Исключением традиционно стали гвоздики, цена на них выросла всего на 2-4 процента.

Поставщики объясняют такой рост ситуацией с коронавирусом: выросли затраты на транспортировку, а из-за пандемии количество выращенных цветов в этом году заметно сократилось.

От цветочного аромата кружится голова

- Поэтому в этом году нам придется уменьшить свою наценку, - говорит Ольга. - Если обычно мы добавляли к закупочной стоимости порядка 20 процентов, то в этом году добавим лишь 10. Не хочется разорять наших мужчин в праздник, тем более мы все прекрасно понимаем, какой удар по кошельку нанесла пандемия.

Какие цветы покупают чаще?

Каждый год список самых популярных цветов на 8 Марта меняется, - объясняет Ольга - Хотя существуют и бессменные фавориты. Безусловные лидеры женского праздника — тюльпаны. В подарочном букете для женщин их хотят видеть почти половина мужчин. Следом идут мимозы, хризантемы и розы. Меньшей популярностью пользуются герберы и лилии.

Тюльпаны начнут раскрываться уже через пару дней Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда лучше покупать букет?

Ольга не советует покупать букет заранее, лучше это сделать в день, когда вы будете его дарить.

- Покупая букет за день - два до праздника, вы вряд ли выиграете в цене, - объясняет Ольга. - Большинство магазинов начинает поднимать цены еще в середине февраля и неизменной она остается вплоть до 8 марта. Лишь единицы взвинчивают цены 8 марта.

Еще одним аргументом за покупку цветов в день праздника Ольга называет их сохранность.

- В магазинах цветы хранятся при правильных условиях - необходимых температуре и влажности - так цветок лучше сохраняет свою свежесть. Дома цветок начинает распускаться, и увядание происходит раньше. За день до вручения можно купить маленький тюльпан. Дома его нужно поставить в прохладное и темное место. Это удивительный цветок - в воде он начинает расти. Поэтому, купив маленький бутон, на следующий день у вас уже будет достаточно крупный букет. А горшечные цветы можно покупать и за два дня до их вручения, ничего страшного с ними не случится.

В любом случае, для девушек на важен размер букета, самое главное - внимание Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во сколько обойдется букет в 2021 году?

- Цена на букет выросло почти в два раза, - объясняет Ольга. - Но это не значит, что мужчины будут тратить больше. Они будут тратить столько же, просто букет будет в два раза меньше.

В прошлом году тюльпаны можно было купить за 60 рублей, розу за 139, хризантему за 119, а люлию за 330. В 2021 году тюльпан обойдется в 70 рублей, роза, как и тюльпан, будет продаваться за 199 рублей, а за лилию придется выложить порядка 600 рублей.

Да, цены растут, что сильно огорчает, но это не повод не порадовать женщин в их праздник. Пусть букет, который вы подарите, будет в два раза меньше, но любви, которую вы в него вложите, будет в два раза больше.