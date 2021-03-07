Погода в Перми на 8 марта 2021 года: синоптики обещают аномальное похолодание

Аномальные морозы не отступят даже в весенний женский праздник, 8 марта. Фото: Василий Вахрин

Погода в Перми 8 марта 2021 года будет далеко не весенней. Синоптики обещают аномальное похолодание во всем Пермском крае. Регион продолжает находится во власти зимней погоды. Аномальные морозы не отступят даже в весенний женский праздник, 8 марта.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 8 марта, по-прежнему, холодно без существенных осадков, а в течение дня погоду будет формировать второй циклон, смещающийся со Скандинавии.

Он принесет снегопады, по западу и югу Пермского края сильные, сопровождаемые сильным ветром до 15 м/с, низовыми метелями и снежными наносами. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный 5–10 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью –22, –17°, местами по северу до –27°, по югу до –12°, днем –8, –3°, местами по северу до –13°.

Такая температура нехарактерна для начала марта и считается аномальной, местами по северу и востоку Пермского края среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 7°С и более.

9 марта Пермский край окажется под влиянием нового третьего циклона, возникшего на фоне старого, он обеспечит нам снежную умеренно холодную погоду.

Ветер будет западный 6-12 м/с. Температура воздуха ночью –17,–11º, днем –12,–8º.

10 марта интенсивность осадков уменьшится, ночью –22, –17°С, по северу до –27°С, днем –13, –8°С.