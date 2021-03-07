Масленица-2021 в Перми: какого числа начинается, как и где праздновать.

Массовых гуляний в эту Масленицу в Перми не будет. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

«Комсомолка» узнала, где и когда в Перми начнут праздновать Масленицу - 2021. Масленичная неделя начнется в Международный женский день - 8 марта, а закончится 14 марта.

Один из самых любимых и веселых праздников в Перми в этом году пройдет без размаха, как это обычно было. Массовые гуляния с традиционным сжиганием чучела отменены, связаны это с ограничениями из-за коронавирусной инфекции.

В музее «Хохловка» планируют прощаться с Масленицей камерно. В течение масленичной недели, начиная с 8 марта, в музее будут проходить интерактивные программы, приуроченные к проводам зимы.

В последние дни масленичной недели - 13 и 14 марта - «Хохловка» проводит дополнительные фольклорные программы. Гости музея совершат обход дворов, разучат масленичные песни и попрощаются с Масленицей.

В музее "Хохловка" пройдут интерактивные программы без традиционного сжигания чучела. Фото: Тимур ХАНОВ

13 марта, суббота, «Золовкины посиделки». В этот день в Прикамье принято было посещать родню и молодоженов. В это время девушки старались одеться красиво: цветные платки, новые полушубки, праздничные валенки.

14 марта, воскресенье, «Целовник», «Сырное Заговенье», «Прощеное воскресенье». Прощание с Масленицей означало не только избавление от масленичного чучела, веников, на которых катались с горы, но и очищение утвари и жилища. Другой важной традицией праздника была традиция просить прощения: младшие просили прощенья у старших, старшие - у младших.

Начало фольклорных масленичных программ 13 и 14 марта - в 12.00 и 15.00.

Запись на программы по телефону: (342) 259-22-01, 274-77-37

Вместо блинов – фестиваль искусств

В Перми жителей планируют накормить вместо блинов зрелищами. Здесь впервые пройдет Масленичный фестиваль искусств «Вокруг да около».

Как заявляют организаторы - это новый формат Масленицы, который порадует всех поклонников классической музыки, фольклора, живописи, а также любителей музыкальных экспериментов и арт-перформансов.

В течение масленичной недели в пяти городских пространствах состоятся концерты известных пермских коллективов и исполнителей, входящих в состав «ПермьКонцерт» - ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка», ансамбль цыганской песни и танца «Ромэн», камерный оркестр «Орфей», ансамбль «Ба-Ба-Ту», ансамбль «Воскресение», певица Мария Савостина, певец Владимир Печёнкин и музыкант-балалаечник Андрей Киряков.

Масленица-2021 в Перми: какого числа начинается, как и где праздновать.

Площадками концертных программ и арт-перформансов станут:

социокультурное пространство «Завод Шпагина»,

Пермская Арт-резиденция,

частная филармония «Триумф»,

концертный зал Дворца детского (юношеского) творчества г. Перми,

храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.