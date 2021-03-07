Масленица-2021 в Перми: какого числа начинается, как и где праздновать.

Массовых гуляний в эту Масленицу в Перми не будет.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
«Комсомолка» узнала, где и когда в Перми начнут праздновать Масленицу - 2021. Масленичная неделя начнется в Международный женский день - 8 марта, а закончится 14 марта.
Один из самых любимых и веселых праздников в Перми в этом году пройдет без размаха, как это обычно было. Массовые гуляния с традиционным сжиганием чучела отменены, связаны это с ограничениями из-за коронавирусной инфекции.
В музее «Хохловка» планируют прощаться с Масленицей камерно. В течение масленичной недели, начиная с 8 марта, в музее будут проходить интерактивные программы, приуроченные к проводам зимы.
В последние дни масленичной недели - 13 и 14 марта - «Хохловка» проводит дополнительные фольклорные программы. Гости музея совершат обход дворов, разучат масленичные песни и попрощаются с Масленицей.
В музее "Хохловка" пройдут интерактивные программы без традиционного сжигания чучела.
Фото: Тимур ХАНОВ
13 марта, суббота, «Золовкины посиделки». В этот день в Прикамье принято было посещать родню и молодоженов. В это время девушки старались одеться красиво: цветные платки, новые полушубки, праздничные валенки.
14 марта, воскресенье, «Целовник», «Сырное Заговенье», «Прощеное воскресенье». Прощание с Масленицей означало не только избавление от масленичного чучела, веников, на которых катались с горы, но и очищение утвари и жилища. Другой важной традицией праздника была традиция просить прощения: младшие просили прощенья у старших, старшие - у младших.
Начало фольклорных масленичных программ 13 и 14 марта - в 12.00 и 15.00.
Запись на программы по телефону: (342) 259-22-01, 274-77-37
Вместо блинов – фестиваль искусств
В Перми жителей планируют накормить вместо блинов зрелищами. Здесь впервые пройдет Масленичный фестиваль искусств «Вокруг да около».
Как заявляют организаторы - это новый формат Масленицы, который порадует всех поклонников классической музыки, фольклора, живописи, а также любителей музыкальных экспериментов и арт-перформансов.
В течение масленичной недели в пяти городских пространствах состоятся концерты известных пермских коллективов и исполнителей, входящих в состав «ПермьКонцерт» - ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка», ансамбль цыганской песни и танца «Ромэн», камерный оркестр «Орфей», ансамбль «Ба-Ба-Ту», ансамбль «Воскресение», певица Мария Савостина, певец Владимир Печёнкин и музыкант-балалаечник Андрей Киряков.
Масленица-2021 в Перми: какого числа начинается, как и где праздновать.
Площадками концертных программ и арт-перформансов станут:
социокультурное пространство «Завод Шпагина»,
Пермская Арт-резиденция,
частная филармония «Триумф»,
концертный зал Дворца детского (юношеского) творчества г. Перми,
храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.
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