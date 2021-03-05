Дело семейное

Хранительницей семейного счастья традиционно является женщина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В минувшем году в период пандемии семьям с детьми пришлось очень сложно. Но именно в этот период стало по-настоящему ясно, что казенная фраза «социальная политика» в Пермском крае имеет осязаемое воплощение: ее можно измерить в конкретных деньгах и льготах. И взятые в прошлом «ковидном» году темпы ни губернатор, ни правительство края снижать не намерены.

На первом месте - социальное

Когда чуть более года назад Пермским краем начал руководить Дмитрий Махонин, он заявил: правительство у нас «социально-экономического развития», но слово «социальное» все же - на первом месте. Начиная с 2020 года, в Пермском крае были приняты беспрецедентные меры по поддержке семей с детьми. В период пандемии малоимущие семьи с детьми от полутора до трех лет получили единовременную материальную помощь в размере 10 703 рублей. Выдавались продуктовые наборы школьникам из малоимущих семей и детям с ограниченными возможностями здоровья. Выплачивалась компенсация для семей с детьми, в которых родители потеряли работу из-за пандемии.

Сегодня позиция краевой власти неизменна: социальная поддержка должна быть сохранена в полной мере. Ее полностью разделяют и в партии «Единая Россия». Несмотря на непростую ситуацию в год пандемии, ее члены не остановили свою помощь людям, реализуя проекты поддержки и заботы о них.

И в краевом парламенте депутаты «Единой России» поддержали курс губернатора большинством голосов: «Социальная политика» сегодня единственная программа, расходы на которую в бюджете увеличены. И основное направление этой политики - поддержка семей с детьми.

Каждый год растет материнский капитал. В 2020 году около 7 тысяч семей получили на рождение первенца по

466 617 рублей. Еще 10 тысяч семей - по 616 617 рублей при рождении второго ребенка.

Сейчас почти 20 тысяч семей получают ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. В Пермском крае семьям с новорожденными детьми вручают специальные подарки с комплектом необходимых вещей. В 2020 году было вручено 26 тысяч таких подарков.

Около 10 тысяч семей получают выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей до трех лет.

Семьям, живущим в частных домах, оказывают материальную помощь на присоединение дома к газу. В 2020 году такую помощь получили 1762 семьи.

В 2020 году более 15 тысяч семей получили помощь на покупку школьных товаров.

Соцконтракт как палочка-выручалочка

В Пермском крае развивается система социальных контрактов. Если семья хочет изменить трудно складывающиеся обстоятельства, встать на ноги, начав свое дело или найдя востребованную на рынке работу, - в Минсоцразвития подскажут, как заключить такой контракт.

- В 2020 году Пермский край получил существенный объем средств для реализации социального контракта - 285,5 миллиона рублей, - рассказали в Минсоцразвития Пермского края. - Благодаря этому соцконтракт заключили 3484 семьи Прикамья, и сегодня большинство из них имеют стабильный доход. В 2021 году финансирование проекта осталось в том же объеме, поддержку смогут получить 3,5 тысячи семей.

Одной из тех, кто воспользовался возможностями соцконтракта, стала многодетная мама Анна Петерсон.

- Заключение договора соцконтракта позволило мне начать гасить задолженность за коммунальные услуги, постепенно избавляться от долгов, которые образовались во время декрета, так как я не могла в то время выйти на работу, - отметила Анна. - Это для моей семьи огромная помощь.

Хранительницей семейного счастья традиционно является женщина, а семья - главная ценность в жизни человека. И главная задача государства, национальных проектов, инициированных президентом, а также краевой власти - предоставить максимум возможностей, чтобы счастливых и благополучных семей с каждым годом у нас было больше.