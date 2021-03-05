В праздники жителей Прикамья ждут солнце, мороз и снегопады

Подснежники пока распускаются только в теплицах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первые дни весны, что и говорить, не принесли пермякам долгожданного тепла. А чем нас порадуют праздники?

- К сожалению, заметно теплее у нас не станет, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. - Все три праздничных дня будут по-зимнему холодными, причем не обойдется без снега. В пятницу в Перми днем будет еще сравнительно комфортно - от -5 до -10 градусов. А уже с субботы начнется вторжение арктического студеного воздуха. Дневная температура может понизиться до -15 градусов. Немного скрасят холодную погоду длительные прояснения на небе. В ночь на 7 марта и вовсе ударят 20-градусные морозы. Но при этом воскресный день обещает быть солнечным.

В Международный женский день погода продолжит испытывать нас холодом

- 8 марта, скорее всего, немного потеплеет, и столбик термометра может подняться до -8 градусов, - говорит Андрей Шихов. - Однако циклон, заглянувший к нам с юго-востока, принесет в Прикамье ветер и сильный снегопад.

Когда же, наконец, начнет таять снег, которого становится день ото дня все больше? Когда ждать настоящей оттепели? Тут синоптики осторожны в прогнозах. Как говорит Андрей Шихов, весеннего тепла придется подождать до середины марта.