Коронавирус в Перми, последние новости на 5 марта 2021 года: за сутки заболели 174 человека, а выздоровели 247

Количество заболевших коронавирусом ежедневно уменьшается. Фото: архив "КП"

Общее число инфицированных на утро 5 марта 2021 года в Пермском крае достигло 47 566 человек. За минувшие сутки в регионе было выявлено 174 новых случая заражения COVID-19: 13 человек проходят лечение в больницах, 161 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Ежесуточный прирост составил 0,4%, коэффициент распространения болезни - 0,903, - сообщили в краевом оперштабе.

В числе 174 новых инфицированных 71 мужчина, 103 – женщины и 14 детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 24 человека, от 30 до 49 лет – 75 человек, 35 в возрасте 50-64 и 26 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

Новые заболевшие обнаружены в 25 территориях региона. В Перми - 64 человека. В Чернушинском городской округе – 20, в Пермском муниципальном районе - 16 заболевших.

Инфекция подтвердилась у 14 жителей Кунгура. По пять случаев выявлено в Краснокамском городском округе, Карагайском и Кочевском муниципальных округах и Кунгурском муниципальном районе. По четыре человека инфицировано в Губахе, Горнозаводском городском округе и Ординском муниципальном округе.

По три новых заболевших выявлено в Кудымкаре, Косинском муниципальном округе, Верещагинском и Добрянском городских округах. Еще по два жителя с COVID-19 обнаружено Александровском и Березовском муниципальных округах, а также в Октябрьском, Очерском, Суксунском и Чусовском городских округах.

По одному заболевшему зафиксировано в Чайковском, Еловском, Сивинском и Кудымкарском муниципальных округах.

Всего в больницах сейчас лечатся 833 человека, 65 из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. За минувшие сутки вылечились от болезни 247 человек, а скончались 11.