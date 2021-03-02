Счастье в горах

Как настоящие покорители горного хребта Рудянский спой подняли флаги организаторов поездки после подъема Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Горнолыжные курорты Пермского края - отдельный вид отдыха для любителей экстремальных видов спорта. А наши местные склоны входят вежегодныерейтинги лучших горнолыжек России, где мы занимаем одни из первых позиций.

Жебреи, «Иван-гора», «Вертикаль», «Такман» - катать - не перекатать, как говорится. Но самым знаменитым и продвинутым горнолыжным курортом Пермского края является «Губаха» - ее часто посещают не только пермяки и жители края, но и любители спорта из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других крупных уральских городов. Большую популярность «Губаха» заслужила благодаря развитой инфраструктуре, отличному сервису и, конечно, большому количеству трасс разной длины и сложности.

«Комсомолка» решила доказать это лично, поэтому 21 февраля команда блогеров и журналистов отправилась в автопробег «Пермь-Губаха», чтобы исследовать возможности активного горнолыжного отдыха на родном Урале.

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Технологии возможностей в деревнях Пермского края

Стартовала команда утром 21 февраля из Перми. И, несмотря на то, что погода шептала голосом Бродского блогерам на ушко только «не выходи из комнаты, не совершай ошибку», все приехали на точку сбора к 8 утра, не побоявшись 30-градусного мороза. К поездке путешественники подошли с умом - хорошо утеплились и захватили специальные термокружки с согревающим чаем, которые обеспечил организатор мероприятия - Уральский завод противогололедных материалов.

ружки от УЗПМ выручили всю банду, ведь на вершине Крестовой экспедицию застал ветер и температура -31 Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Первой точкой намеченного маршрута стала деревня Заимка Лысьвенского района. Население - 415 человек. Здесь расположилась одна из точек проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН), которую установил Пермский филиал компании «Ростелеком». Такие точки доступа в Интернет устанавливаются в малых населенных пунктах края и позволяют подключиться к Сети бесплатно и быстро. На территории нашего края их установлено уже 266, в 2021 году планируется еще 39 точек.

Промышленный блогер Игорь Ягубков по дороге, кстати, рассказал команде автопробега об еще одном своем путешествии и личном тест-драйве точки УЦН «Ростелекома» на Алтае, когда проект цифровизации в России только-только был одобрен. Когда все прибыли на место, команда автопробега с «Комсомольской правдой» воспользовалась точкой, как и полагается блогерам и журналистам, - мы почитали последние новости региона, успели опубликовать в сторис свои селфи, провели стрим из деревушки и скачали себе на телефон приложение Wink.

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Цель была проста - зарегистрироваться wink.rt.ru, чтобы скачать фильм «Географ глобус пропил», именно его ребята запланировали к просмотру в дороге обратно домой из Губахи. Кстати, сервис онлайн-кинотеатра от «Ростелекома» очень простой. Скачиваешь его в телефон через AppStor или GooglePlay, проходишь быструю регистрацию и получаешь бесплатный доступ ко всей фильмотеке. А посмотреть фильм можно и без доступа в Сеть, просто скачайте себе его на телефон, планшет или ноутбук заранее, а смотрите, где вам удобно - в машине, самолете или в компании друзей.

История небольшого шахтерского городка в Пермском крае

К обеду воскресенья команда автопробега добралась и до центра Губахи. Когда-то здесь добывали железную руду и каменный уголь, сейчас эта местность славится горнолыжным центром и фестивалем «Тайны горы Крестовой».

Однако историю свою жители города чтят. В этом можно убедиться, зайдя в местный краеведческий музей. Композиции Музея КУБа подробно рассказывают гостям Губахи о шахтах, угле и горняках.Особенно блогерам приглянулась экспозиция «День шахтера». Она создавалась для того, чтобы запечатлеть и музеефицировать личные истории бывших шахтеров и их семей. Главный экспонат этой экспозиции - стена воспоминаний жителей городовКизеловского угольного бассейна. Тут все - семейные истории, записки из жизни, шахтерские заметки, афиши театральных спектаклей.

- Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Оценила команда поездки и стены музея. Они расписаны угольным карандашом.

Бананы и картсовая воронка - чем еще богата Губаха, помимо угля? После музея нашу команду встретила лучезарная Евгения Ушакова - менеджер по туризму туристического центра «Губаха». Евгения рассказала нашей команде все о зимних и летних туристических маршрутах по Губахе и автобусных турах по Пермскому краю. Из интересных форматов экскурсии мы выделили для себя катание на зимнем банане вдоль живописных скал Рудянского споя и путешествие на снегоходе по окрестностям Губахи, от Ладейного лога до Карстовой воронки.

- Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Сказ о том, как УЗПМ согревал блогеров на горе Крестовой

В автопробеге не обошлось и без разговоров о том, от чего зависит безопасность на дорогах зимой. Сошлись на том, что главное - это осмотрительность водителя и, конечно, качественно почищенная дорога. О том, как этого достичь, хорошо знают в УЗПМ, материалами которого чистят не только крупнейшие города страны, но и самые знаковые объекты. Например, Красную площадь.

Тем временем группа добралась до финальной точки нашего маршрута - горнолыжного комплекса «Губаха». На горе нас ждала развлекательная программа. В чек-лист посещения комплекса вошла экскурсия по ГЛЦ, катание на снегоходах и банане по склону, время для свободного катания на сноуборде и лыжах, а также сытные и согревающие обед и ужин. Обедали участники экспедиции в очень атмосферном кафе «Монблан» с панорамными окнами и невероятными видами на склон и новые арт-объекты- оленя, сплетенного из веток, и деревянных идолов, тематически привязанных к сюжету фильма «Сердце Пармы». Снимался он, кстати, в этих окрестностях. На самую вершину горы Крестовой мы поднялись на новом 4-местном кресельном подъемнике, который появился только перед началом этого зимнего сезона.

Кресельный подъемник «Губахи», установленный в этом сезоне, позволит устраивать для гостей и летние прогулочные маршруты Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

На обратной дороге все уставшие, но довольные, молча смотрели фильм «Географ глобус пропил». А все яркие эмоции от поездки читайте в социальных сетях участников тура по хэштегам: #УЗПМ #Ростелекомпермь #наWink #ЭкспедицияКП #CнежныйПермскийКрай

В окрестностях Губахи снимались такие фильмы как «Чук и Гек», «Последний богатырь» и «Сердце Пармы». Отголоски последнего можно увидеть на вершине ГЛЦ Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Генеральный партнер экспедиции - Уральский завод противогололедных материалов.

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