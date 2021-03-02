За здоровьем зубов – к проверенным временем специалистам!

Директор Центра стоматологии и имплантологии «Астра-мед» Ирина Кузнецова

До конца февраля и в течение марта в Центре стоматологии и имплантологии «Астра-мед» действуют сразу несколько интересных предложений для клиентов. О них нашему корреспонденту рассказала директор Центра Ирина Кузнецова.

- Ирина Михайловна, до конца февраля в Центре стоматологии и имплантологии «Астрамед» продолжается акция «Скидка 10000 рублей на имплантацию «под ключ». Не так много остается времени до конца этой акции. Как стать ее участником?

- Сразу порадую читателей: мы решили продлить действие этой акции до 8 марта, потому что она ожидаемо и объяснимо оказалась востребованной. Нужно понимать, что имплантация – это очень непростой процесс. Первый этап - собственно имплантация, то есть погружение имплантата. Мы в «Астра-мед» предлагаем пациентам имплантаты трех систем. Израильскую, надежную и зарекомендовавшую себя «Альфабио», с не мы работаем порядка двадцати лет.

После вживления нового искусственного корня зуба, титанового, при необходимости мы добавляем еще и костную ткань, мы используем марку «Биос». Затем, после вживления имплантата, мы ждем 3-4 месяца, чтобы новый корень прижился. Затем, когда имплантат «намертво» врастет и породнится с организмом, мы переходим ко второму этапу. Ставим металлокерамику, например, когда есть показания к этому. Также мы используем корейские системы и отлично зарекомендовавшие себя швейцарские системы.

Фото: Центре стоматологии и имплантологии «Астра-мед»

- То есть, участвуя в акции, клиент получает проверенные временем решения для своего здоровья?

- Да, а кроме того, не забывайте о гарантиях, которые даем мы, «Астрамед». Таким образом, обращаясь к нам до 8 марта в рамках этой акции, клиент получает все решения по имплантации «под ключ». Не забывайте, что платит-то человек сниженную сумму сейчас, а саму операцию он по разным причинам может сделать и позже. Это очень удобно.

Фото: Центре стоматологии и имплантологии «Астра-мед»

- Приближается 8 марта и, конечно, логичен вопрос о подарках для женщин…

- Можно прямо сейчас приобрести своей второй половине подарочные сертификаты на стоматологические услуги нашего Центра. В течение всего марта пермячки получают в нашем Центре тридцатипроцентную скидку на профессиональную гигиену зубов. Это очень существенная скидка. Немаловажно, что у нас, в «Астрамеде», это именно врачебная процедура, ее проводят не медсестры, как везде, а доктора. И, конечно, врачебный подход очень важен: доктор, видя ту или иную проблему у пациента при чистке, конечно, подскажет – что и как лучше сделать в этом случае.

- Словом, в «Астра-мед» ждут пациентов всегда?

- Конечно! Давайте я напомню наши контакты. Как найти нас в интернете - https://астрамедцентр.рф/. Наш адрес: г. Пермь, Пермская 161, телефоны 258-34-34, 258-39-39.

- Спасибо, Ирина Михайловна, с наступающим праздником и здоровья нам всем!