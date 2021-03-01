Реставраторы из Перми выиграли в конкурсе Юрия Дудя

Братья Гилевы Никита (справа) и Семен победили в конкурсе Юрия Дудя и выиграли обучение во Флоренции. Фото: личный архив Гилевых.

Пару месяцев назад российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь на своей странице в Инстаграм рассказал о конкурсе, который он запускает вместе с партнерами. Условия были такие: до 31 декабря под его постом нужно рассказать «духоподъемные и реальные истории, какой проект вы запустили в своем родном месте, каких результатов уже добились и чего вам не хватает, чтобы вывести свое дело на новый уровень». Заявки будут рассмотрены и затем выбраны три победителя, каждый из которых получит приз на сумму до 1 000 000 рублей на дальнейшее развитие проекта.

Наши земляки Никита и Семен Гилевы решили принять участие в конкурсе, выполнили условия и отправили свою историю Дудю.

Бывший банкир и проектировщик ракетных двигателей

Никита м Семен Гилевы 8 лет назад основали мастерскую по реставрации старинной мебели. До этого Никита был банкиром, а Семен проектировщик ракетных двигателей, но проработав в этих и других профессиях какое-то время поняли, что хотят заниматься чем-то другим. Гены подсказывали направление, в роду Гилевых в нескольких поколениях были столяры. Еще один брат Гилевых – дизайнер интерьеров попросил ребят отреставрировать для одной квартиры мебель. С этого момента и началась история мастерской Гилевых.

- Нам начали поступать заказы, мы брались за них, - рассказывает Семен Гилев. – Методом проб и ошибок, реставрировали мебель, у нас нет специального образования, мы самоучки.

До реставрации. Фото: личный архив Гилевых. Фото: личный архив Гилевых.

В аренду мебель начали брать пермские театры

Отреставрированные изделия Гилевых становились популярными, их даже стали брать в аренду театры, кое-что покупали в качестве реквизита. Теперь помимо коммерческих заказов братья активно сотрудничают с пермскими театрами и выставочными пространствами, помогая им с мебелью. Кроме этого знакомый рестораторов предложил им провести обучение для воспитанников детских домов, чтобы ребята получили навык, который им затем пригодится в жизни.

- Их привозят к нам в мастерскую, ребята обучаются в течении месяца, приезжают по выходным, - рассказывает Семен Гилев. - Им рассказывают основы столярного дела, показывают на примере, как с чем работать.

После реставрации. Фото: личный архив Гилевых.

Написали Дудю и забыли

- Мы узнали о конкурсе, написали, чем занимаемся и так как у нас нет профессионального образования, хотели бы его получить, усовершенствовать свои навыки, - рассказывает Семен Гилев. – Я читал что во Флоренции есть одна из лучших школ реставрации, хотелось бы там обучиться. Написали мы это все и забыли, даже не вспоминали. Итоги должны были подвести в январе, и тут на днях наш аккаунт отметил Юрий Дудь у себя в Инстаграме. Оттуда мы узнали, что победили, вообще в шоке все, не ожидали, очень обрадовались. Нам пока просто написали, что мы стали победителями, но что, как и когда все будет – пока не знаем.