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Общество

Музей аварийного дома открыли жильцы двухэтажки в Перми

На выручку от билетов они хотят купить входную дверь
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
Комментарии (3)Комментарии (3)
Фреску на этом потолке "нарисовала" пробегающая через крышу талая вода.

Фреску на этом потолке "нарисовала" пробегающая через крышу талая вода.

Фото: Андрей МАТЛИН

- Да, входной билет в наш дом стоит 25 рублей! – радушно приглашает зайти внутрь двухэтажного строения на улице Александра Щербакова, 16 жительница Маргарита. – Наш музей аварийного дома уникальный! Соберем побольше денег и купим входную дверь. Посмотреть у нас есть что, проходите!

Музейная "Стена плача".

Музейная "Стена плача".

Фото: Андрей МАТЛИН

Собственно, «экспозиция» изобретательных жильцов начинается уже на улице.

- Смотрите! – показывает Маргарита. – Из стены у нас можно свободно вынуть кирпичи. Вот под одним из таких камней мы предлагаем класть записочки на счастье и просить решения проблем ЖКХ. Читайте, что тут написано: «Пермская стена плача». Автор: Время, дыра, песок, 2019 год».

Ветер перемен не всегда бывает приятен.

Ветер перемен не всегда бывает приятен.

Фото: Андрей МАТЛИН

- А почему указан позапрошлый год? – интересуемся мы.

- Потому что в 2019-ом наш дом признали аварийным, - отвечают жильцы-«экскурсоводы». – А расселить обещают нас только в 2024-ом! А еще у нас есть замечательная колония грибков, которые живут на потолке. Есть и свои водопады, которые струятся по стенам. Наш дом уникален еще и тем, что в нем не было никогда капитального ремонта.

Так выглядят музейные коридоры.

Так выглядят музейные коридоры.

Фото: Андрей МАТЛИН

Надо сказать, что жители двухэтажки как могут, стараются приукрасить свое жилище. Стены в подъезде они покрыли разноцветными картинками. Выглядят те как очень древние фрески – штукатурка отваливается целыми кусками, а в трещинах между стенкой и лестницей гуляет ветер. Это тоже музейный экспонат: «Ветер перемен. Отойди, может продуть!» - написано на табличке под одной из прорех.

Жильцы как могли пытались приукрасить свой дом. Но теперь они считают, что ему пора на покой.

Жильцы как могли пытались приукрасить свой дом. Но теперь они считают, что ему пора на покой.

Фото: Андрей МАТЛИН

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