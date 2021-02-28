Музей аварийного дома открыли жильцы двухэтажки в Перми

Фреску на этом потолке "нарисовала" пробегающая через крышу талая вода. Фото: Андрей МАТЛИН

- Да, входной билет в наш дом стоит 25 рублей! – радушно приглашает зайти внутрь двухэтажного строения на улице Александра Щербакова, 16 жительница Маргарита. – Наш музей аварийного дома уникальный! Соберем побольше денег и купим входную дверь. Посмотреть у нас есть что, проходите!

Музейная "Стена плача". Фото: Андрей МАТЛИН

Собственно, «экспозиция» изобретательных жильцов начинается уже на улице.

- Смотрите! – показывает Маргарита. – Из стены у нас можно свободно вынуть кирпичи. Вот под одним из таких камней мы предлагаем класть записочки на счастье и просить решения проблем ЖКХ. Читайте, что тут написано: «Пермская стена плача». Автор: Время, дыра, песок, 2019 год».

Ветер перемен не всегда бывает приятен. Фото: Андрей МАТЛИН

- А почему указан позапрошлый год? – интересуемся мы.

- Потому что в 2019-ом наш дом признали аварийным, - отвечают жильцы-«экскурсоводы». – А расселить обещают нас только в 2024-ом! А еще у нас есть замечательная колония грибков, которые живут на потолке. Есть и свои водопады, которые струятся по стенам. Наш дом уникален еще и тем, что в нем не было никогда капитального ремонта.

Так выглядят музейные коридоры. Фото: Андрей МАТЛИН

Надо сказать, что жители двухэтажки как могут, стараются приукрасить свое жилище. Стены в подъезде они покрыли разноцветными картинками. Выглядят те как очень древние фрески – штукатурка отваливается целыми кусками, а в трещинах между стенкой и лестницей гуляет ветер. Это тоже музейный экспонат: «Ветер перемен. Отойди, может продуть!» - написано на табличке под одной из прорех.