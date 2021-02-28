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Общество

«Мы растерялись, а они нас спасли»: В Прикамье полицейские, рискуя жизнью, вывели людей из огня

Им удалось также предотвратить взрыв газа