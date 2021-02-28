«Мы растерялись, а они нас спасли»: В Прикамье полицейские, рискуя жизнью, вывели людей из огня

- Не знаю, что бы мы делали, если бы не они, - говорит теперь житель села Снежное Рафиль Магафуров. – Они спасли жизнь мне, жене и соседям. Рядом с нашим домом проходит газовая труба, страшно подумать, что могло быть, если бы взорвался газ!В тот день Рафиль с женой решили истопить баню. Они не заметили, как она загорелась. Огонь быстро перекинулся на крытую веранду, которая была пристроена к двухквартирному дому.К счастью, в это время мимо проезжала патрульная машина ДПС ГИБДД Октябрьского района.Капитан полиции Ильгиз Закрулин и старший лейтенант Евгений Игошев, заметив, как полыхает пламя на улице Нагорной, не раздумывая, бросились к месту пожара.- Мы забежали в дом, оценили обстановку, помогли жильцам собрать вещи, документы, перекрыли газ, - рассказывает инспектор ДПС Ильгиз Закрулин. - После этого мы регулировали дорожное движение, чтобы пожарные и «скорая», которых вызвали, беспрепятственно могли проехать.Пожарные смогли спасти дом, но веранда и две бани, которые стояли рядом с ней, полностью сгорели.- Мы растерялись и не знали, как быть, - говорит Рафиль. – Полицейские единственные, кто смог трезво оценить обстановку. Только благодаря им уцелело наше жилье, да и мы сами! Еще немного, и огонь отрезал бы нас от выхода. Спасибо им огромное!