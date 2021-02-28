Синоптики предупредили, что в Прикамье сохранится аномально холодная погода

В последний день зимы погода дает нам немного передохнуть от сильных морозов. Впрочем, ненадолго. Уже в первый день весны может снова похолодать.- В ближайшие дни в Пермском крае сохранится аномально холодная погода, - предупреждают синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Как надолго в начале весны задержится стужа?Сегодня, 28 февраля, в Перми, а также в южных и центральных районах края двадцатиградусные морозы отступят.По прогнозам пермских метеорологов, в Перми, в южных и центральных районах Прикамья ожидается от -10 до -15 градусов, но на востоке края – до -20.Заглянувший к нам циклон с европейской части страны, как и обещали специалисты ГИС-центра ПГНИУ, принес сегодня осадки – весь день будет идти небольшой снег, а небо будет пасмурным.В первый день весны, 1 марта, в понедельник, погода обещает быть гораздо более солнечной, но и морозы вернутся – утром и вечером столбик термометра может опуститься до -20 градусов. Во вторник, 2 марта, погода также будет холодной. По предварительным прогнозам, заметное потепление может начаться со среды, 3 марта.