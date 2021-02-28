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Синоптики предупредили, что в Прикамье сохранится аномально холодная погода

Потепление может прийти в начале марта
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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В Перми ожидаются снегопады и изморозь.

В Пе