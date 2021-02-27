Начало марта ознаменуется для жителей Перми и Пермского края не только приходом весны. Фото: Василий Вахрин

Начало марта ознаменуется для жителей Перми и Пермского края не только приходом весны. Нас ждут некоторые изменения и новшества, в том числе, и на региональном уровне.

Бесплатные пересадки только по карточкам

Жителей Перми предупредили о том, что с 1 марта изменятся правила бесплатной пересадки в общественном транспорте: этой льготой можно будет воспользоваться только при безналичной оплате проезда банковской или транспортной картой.

Также с 1 марта нельзя будет бесплатно пересесть в автобус или трамвай того же маршрута, чтобы не было льготных поездок «туда и обратно».

Знак «Фотовидеофиксация» на дорогах

Не удивляйтесь, если в марте не увидите в привычных местах таблички с изображением видеокамеры – с 1 марта во всей России их заменит знак «Фотовидеофиксация» на въезде в населенный пункт, который будет предупреждать, что в нем работают фото- и видеокамеры. Вне поселений, согласно новым правилам дорожного движения, такие знаки должны быть установлены в 150-300 метрах от начала видеофиксации.