Медики лечили неизвестного мужчину с 1992 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы буквально по крупицам восстанавливали весь его жизненный путь за последние 30 лет, - рассказывает прокурор города Чайковского Егор Шмырин.

Несколько месяцев назад к прокурору города Чайковский Егору Шмырину обратились врачи местной психиатрической больницы. Они рассказали, что уже много лет они лечат безызвестного пациента. Документов у него нет, никто из родственников или близких к нему ни разу не приходил.

- Врачи сами предпринимали попытки установить его личность, - объясняет Егор Шмырин. - Сначала они обратились в полицию. Правоохранительные органы несколько лет вели оперативную работу по установлению его данных. Искали и проверяли заявления о пропавших без вести людях, проверяли бюро несчастных случаев, его фотографию и отпечатки пальцев отправляли в разные регионы страны, но ни родственников, ни близких так и не нашли. Кроме того, была проведена и экспертиза ДНК, но положительных результатов она также не дала. В судебном порядке установить его личность врачи также не смогли. Тогда мы по крупицам начали восстанавливать его жизненный путь.

Сотрудники прокуратуры вместе с коллегами из полиции выяснили, откуда привезли неизвестного пациента.

- Мы разослали запросы во все больницы Пермского края, - рассказывает прокурор. - Оказалось, что первая запись о его госпитализации датирована 1992 годом. Его нашли на одном из вокзалов Перми. Но документов при нем не было, и дальше он менял медицинские учреждения как безызвестный пациент. Мы продолжали изучать его медкарточки в надежде найти хоть какую-то зацепку. И в одной из них нашли документ от 2004 года, где по решению суда его признали недееспособным. Также в документах была запись, в которой пациент называл врачу свое имя, фамилию и дату рождения - 1957 год.

Но дальше возникла еще одна сложность. Прокуроры и полицейские обратились в ФМС, чтобы узнать, где зарегистрирован мужчина.

- В миграционной службе нам сообщили, что мужчина с такими инициалами проживает в Соликамске. Когда полицейские приехали на адрес, то выяснилось, что в ней живет мужчина с абсолютно такими же фамилией, именем и отчеством. Получается, наш пациент без кола и двора. Но благодаря тому, что нам удалось установить его инициалы и дату рождения, мы смогли восстановить его документы. Теперь мужчине будет начисляться пенсия, а в ближайшее время будет рассматриваться вопрос о направлении его в какое-либо соцучреждение, - заключил Егор Шмырин.