Пермские туристы застряли на Баренцевом море

Село Тиберинка, которое находится на берегу Баренцева моря в Мурманской области, популярно у российских туристов. В европейской части России это единственное место, куда можно добраться по автомобильной дороге, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан. Благодаря постоянным ветрам село привлекает тех, кто занимается зимним кайтсёрфингом. Здесь нередко можно полюбоваться красивым северным сиянием.На праздники туда, как обычно, съехалось немало народа, в том числе, трое туристов из Перми.Но непогода – мороз и метель – буквально взяли их в плен.- Мы должны были выехать их Териберки 24 февраля, дорога была закрыта, но ждали, что её откроют, - рассказала «Комсомольской правде» гид из Перми Татьяна Головина. - В обед появилась информация о том, что будет организована колонна, но попасть в неё мы не успели. Наш автобус находился в Мурманске в это время. На следующий день дорогу так и не открыли, и прогноз погоды обещает с субботы ухудшение погодных условий. Это значит, что нам в пятницу нужно было обязательно выбраться, иначе мы могли бы застрять там на неделю. Кроме нашей группы, здесь туристы из других городов, которые тоже не могли выбраться. Жили мы в хостеле, в посёлке. Здесь есть два сельских магазина, где можно купить продукты. Вчера мы обратились за помощью к администрации Мурманской области, с просьбой помочь туристам выбраться из Териберки. Мне начали звонить люди, интересоваться ситуацией. Пытались поддерживать и помочь решить этот вопрос.Позже выяснилось, что у пермских туристов появилась возможность вырваться из морозного плена.- Появилась новость, что будет колонна из Териберки, и пойдёт рейсовый автобус, - сообщила Татьяна. - Так как были те, кто ещё успевал на свой самолёт, мы не стали ждать наш автобус из Мурманска и побежали на рейсовый автобус. Сейчас подъезжаем к Мурманску и благодарим от всей души дорожные службы.