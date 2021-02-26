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Пермские туристы застряли на Баренцевом море

Из-за непогоды они могли задержаться там надолго
Авторы (2):
Алена ОВЧИННИКОВА
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Колонна туристов попала в метель. Фото героини публикации.

Колонна туристов попала в метель. Фото героини публикации.