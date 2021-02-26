В Перми 80-летнему ветерану труда помогут утеплить дом, которому больше 100 лет

23 февраля в гости к 80-летнему ветерану труда, бывшему сотруднику транспортной милиции Владимиру Васильевичу Гостеву пришли волонтеры – поздравить с Днем защитника Отечества. Одна из девушек обратила внимание, что в доме в морозный день довольно холодно.Ветеран рассказал, что этому дому больше 100 лет, и это их первое жилье, которые они приобрели с женой, когда еще были молодые. Потом им выделили квартиру, но они решили помочь решить квартирный вопрос своим детям – дочери и сыну. Теперь в их большой семье уже подрастают 4 внука, а недавно родилась и внучка Диана.Волонтер Ксения Нохрина написала в соцсети временно исполняющему полномочия Главы Перми Алексею Дёмкину, попросив помочь ветерану отремонтировать дом. «Сделаем все возможное, чтобы помочь», - ответил ей Алексей Дёмкин.На улицу Огородникова, 66 оперативно выехали представители администрации Мотовилихинского района, они предложили ветерану помочь установить обогреватели, но он объяснил, что этого пока не требуется.В пятницу, 26 февраля, в гости к Владимиру Васильевичу приехал заместитель главы администрации Мотовилихинского района Виктор Майданюк, чтобы определить, как можно посодействовать ветерану с ремонтом дома. Вскоре подоспели и специалисты тепловой инспекции АО «Энергосбытплюс». Специальными приборами – тепловизорами – они обследовали строение, чтобы определить, в каких местах из дома может утекать тепло.- Наибольшие утечки мы обнаружили в оконных рамах, которые нуждаются в замене, а также в нижних венцах бревенчатого сруба, - определили они. – Чуть позже мы исследуем на предмет утечек тепла и кровлю.Владимиру Васильевичу еще раз предложили помочь с установкой электрических радиаторов и с приобретением дров.- Морозы вроде бы отступили, и этого пока не требуется, теперь батареи отопления вроде бы справляются с обогревом помещения, - поблагодарил ветеран. – А вот помощь с ремонтом мне не помешала бы.- Мы будем обязательно держать этот вопрос на контроле администрации. - отметил по итогам оперативного совещания Виктор Майданюк.- Владимир Васильевич и сам помогает людям, выйдя на пенсию, он возглавил совет ветеранов микрорайона Вышка-1, активно работает в совете ветеранов Мотовилихинского района, - рассказала председатель совета территориального самоуправления микрорайона Людмила Ремнева. – Конечно, ему надо помочь.