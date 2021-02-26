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Общество

В Перми 80-летнему ветерану труда помогут утеплить дом, которому больше 100 лет

Специалисты с помощью тепловизоров определили, где утекает тепло
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН