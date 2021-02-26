Самые южные северные олени, каменные истуканы-капища и красавица Вишера [фото]

Фото: Вишерский заповедник

Государственный природный заповедник «Вишерский» сегодня отмечает свое 30-летие: он был образован 26 февраля в 1991 году на крайнем северо-востоке Прикамья. Его территория – более 240 тысяч гектаров, и лишь малая часть доступна для туристов, которые могут полюбоваться удивительными пейзажами и обитателями заповедных мест.

Вот только несколько предоставленных сотрудниками заповедника снимков, иллюстрирующих это утверждение.

Знаете ли вы, где находится высшая точка Пермского края? На хребте Тулымский Камень — она возвышается на 1469 метров над уровнем моря.

«Тулымское кольцо» - один из популярных туристических маршрутов по заповеднику.

Река Вишера по праву считается алмазом Северного Урала. Она берет начало на северо-востоке Пермского края, в горной тундре, на западном склоне хребта Поясовый Камень.

Вишера самый полноводный приток Камы, а Кама – Волги. Иными словами, именно Вишера, а не Волга впадает в Каспийское море.