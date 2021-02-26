Коронавирус в Перми, последние новости на 27 февраля 2021 года: Пассажиры международных авиарейсов могут сдать ПЦР-тесты на COVID-19 в пермском аэропорту

Фото: краевое правительство.

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 27 февраля 2021 года: Пассажиры международных авиарейсов могут сдать ПЦР-тесты на COVID-19 в аэропорту Пермь.

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявлено 203 новых случая заражения COVID-19: 10 человек проходят лечение в больницах, 193 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 46 453. Ежесуточный прирост больных составил 0,4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,91 (на 24 февраля – 0,93).

В числе 203 новых инфицированных 91 пациент мужского пола, 112 – женского, среди заболевших 17 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 30 человек, от 30 до 49 лет – 86 человек, 40 в возрасте 50-64 и 30 человек старше 65 лет.

Инфографика: краевой оперштаб.

26 февраля в международном аэропорту «Пермь» начал работу стационарный пункт забора мазков для тестирования на коронавирус методом ПЦР. Он будет работать только в часы прилета международных рейсов.

Забор мазков будет производиться в помещении здравпункта аэровокзала на 1 этаже (возле выхода из международной зоны, медблок аэропорта, оф. 162). Для прохождения тестирования необходимо предъявить паспорт. Анализ будут проводить сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае.

Отметим, пункт открылся к моменту первого международного рейса. Сегодня в 10:17 из аэропорта «Большое Савино» вылетел первый с момента введения ограничений из-за пандемии чартерный рейс в Анталию (Турция).

Рейс осуществляет авиакомпания Royal Flight воздушным судном Boeing 737-800. На борту 191 пассажир (загрузка – 100%), сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Пермь». Авиаперевозчик будет выполнять рейсы по пятницам, в летний период планируется увеличение количества вылетов.

Ближайшую неделю пункт ПЦР будет работать 1 раз в неделю. С 5 марта запускаются рейсы в ОАЭ (Дубай) авиакомпании «Россия», а с 6 марта – еще один рейс в Анталию авиакомпании Nordwind Airlines. Все рейсы будут выполняться по одному разу в неделю до 28 марта.