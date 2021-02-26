«Мама, я пошел выращивать клубнику». в Перми задержали школьника, который организовал нарколабораторию

Теперь всем фигурантам дела может грозить до 20 лет лишения свободы. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

- В одной из комнат он поставил палатку, якобы для выращивания там сельхозкультур, на самом же деле варил в квартире наркотические вещества, - рассказывает оперативный сотрудник главного управления МВД по Пермскому краю.

16-летний ученик 11-го класса был на хорошем счету в школе, увлекался растениеводством и химией, ему доверяли родители, да и вообще он производил впечатление любознательного и порядочного подростка. Поэтому к желанию школьника снять квартиру для выращивания клубники и зелени родители отнеслись без капли подозрения. Деньги на аренду квартиры он заработал на доставке еды.

Школьник получил одобрение родителей и со словами «Мама, я пошел выращивать клубнику», снял трехкомнатную квартиру в одном из районов города. Потом вызвал сотрудников клининговой компании, чтобы навести в квартире порядок перед своими экспериментами. Пришли две 22-летние обаятельные девушки, завязался разговор, юный химик рассказал им о своей "клубничке и зелени" и предложил вместе работать. Недолго думая девушки согласились. Работать договорились по следующей схеме - он производит наркотики, а они оставляют закладки.

Вскоре от анонимного источника полицейским поступила информация, что из квартиры доносятся запахи не травок и ягодок, а химических веществ. Оперативники взяли молодого растениевода в разработку и вскоре накрыли нарколабораторию.

- В ходе досмотров и обыска в квартире оперативники изъяли около 300 граммов запрещенных веществ, обнаружили различные химические реактивы и лабораторное оборудование. Для отвлечения внимания в одной из комнат он оборудовал палатку, где якобы выращивал растения и ягоды. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере», ведется следствие, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Теперь всем фигурантам дела может грозить до 20 лет лишения свободы.