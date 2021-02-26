Пермские депутаты поддержали идею - создать муниципальное предприятие по содержанию центра города

Фото: архив "КП".

В День защитника Отечества, 23 февраля, члены временной комиссии по дорогам и благоустройству Пермской городской думы устроили «внезапную» проверку - отправились посмотреть, как в морозный день подрядные организации соблюдают свои обязательства по уборке центра города от снега и льда.

До этого пермские депутаты поручали членам городского Молодежного парламента понаблюдать, как содержатся дороги и тротуары в период перепада температур от плюсовых до минусовых и в дни обильных снегопадов. И вот теперь на пленарном заседании городской думы они обобщили свои наблюдения.

Мороз не должен быть оправданием

- Мы специально сделали акцент на состояние дорог первой категории, уборка которых должна производиться в приоритетном порядке, - подчеркнул председатель временной комиссии Владимир Плотников. – Они должны служить образцом для подражания и содержаться в нормативном состоянии, даже несмотря на мороз. Мы увидели на улицах наличие новой техники, круглосуточную работу по вывозу снега. Вместе с тем, есть проблемы – это, например, неубранные парковки, лед на тротуарах, заужение проезжей части.

На пленарном заседании гордумы и временно исполняющий полномочия главы города Алексей Дёмкин, который и сам не так давно был депутатом, предложил рассмотреть идею создания муниципального предприятия по содержанию дорог в центральном планировочном районе, которую ранее уже высказывали народные избранники.

За содержание центра города отвечают сразу три подрядчика. По результатам мониторинга, который проводили члены Молодежного парламента Перми, чуть лучше справляются с уборкой центральных улиц в Дзержинском и Свердловском районах, хуже всего – в Ленинском районе.

Депутаты поддержали предложение по созданию «центрального» предприятия благоустройства.

- У нас в центре города улицы содержатся фактически по требованиям второй, а не первой категории, во время выезда мы увидели, что на тротуарах, которые должны были очистить еще несколько дней назад, лежит уплотненный снег, надо такую практику менять, - заметил по этому поводу депутат Денис Ушаков.

Депутат поинтересовался, когда нужный проект удастся реализовать. Алесей Демкин поручил заместителю главы администрации Анатолию Дашкевичу в течение недели подготовить «дорожную карту» по этому вопросу. По его словам, такое предприятие должно начать работу уже в следующем сезоне.

Про остановки и парковки для инвалидов

Депутат Владимир Манин предложил уделить особое внимание уборке льда и снега с остановочных комплексов и на подъезде к ним.

- На улице Соликамской и на других улицах автобусы не могут подъехать к остановкам, а люди скользят и падают на льду, - отметил он.

Проблемы с содержанием городских улиц в сложные погодные условия отметили и молодые коллеги пермских парламентариев.

Председатель Молодежного парламента города Перми Максим Тощев представил результаты двухэтапного мониторинга содержания улиц, проведенного по запросу депутатов Думы с 6 по 7 февраля и с 13 по 16 февраля, пообещав передать их в администрацию города.

- Всего было проверено 125 объектов при различных погодных условиях, - отметил он. - Наиболее проблемным направлением является содержание парковочных мест, особенно – для инвалидов.

Депутат Надежда Агишева рассказала, что больше двух недель не вывозится снег с парковки для инвалидов по улице Екатерининская, 65. В ответ Анатолий Дашкевич пообещал оперативно разобраться с этим и сообщил, что в планах администрации – переносить парковочные места для инвалидов в центр парковок.