Городские проекты плюс инвестиции бизнеса: «Депутатский час» пермские депутаты посвятили муниципально-частному партнерству

В рамках муниципально-частного партнерства в Перми появится теннисный корт. Фото: архив "КП".

Сокращение сроков и расходов, эффективность при реализации нужных для города проектов – вот чего ждут все от муниципально-частного партнерства. Этому направлению посвятили «депутатский час» на пленарном заседании Пермской городской думы.

Начальник управления капитального строительства администрации Перми Виктор Агеев сообщил, что в прошлом году впервые был заключен договор муниципально-частного партнерства на строительство и эксплуатацию спортивного комплекса по ул. Звонарева, 1а в Мотовилихинском районе города. Этот спортивный комплекс, который планируется сдать к лету, будет включать в себя не менее двух теннисных кортов, массажный кабинет, взрослые и детские раздевалки, благоустройство территории. В рамках соглашения город на безвозмездной основе получит в пользование объект для проведения тренировок и официальных спортивных мероприятий на 2 016 часов в год.

Депутаты поинтересовались, какие проекты с участием бизнеса планируется запустить в этом году?

- Будет ли заключено концессионное соглашение по крематорию? - уточнил депутат Илья Лисняк.

- В марте должна быть представлена финансовая модель проекта, - пояснил Виктор Агеев. - В конце года планируется заключить концессионное соглашение, и подрядчик выйдет на объект.

Депутаты предложили активизировать работу по привлечению частных инвестиций и на другие проекты.

- Курс на развитие государственно-частного партнерства в нашем регионе продолжается, - подчеркнул временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. - И мы должны на него ориентироваться, искать партнеров-инвесторов, сильную обоюдную мотивацию с учетом интересов жителей. И выходить на крупные инвестпроекты.

Планы на этот год

В числе бюджетных инвестпроектов в этом году планируется завершить в Перми строительство 4 детских садов, 2 спортивных площадок, нового корпуса гимназии №93, сквера и бассейна на улице Гашкова 20а. Будет закончена реконструкция автодорог на улице Героев Хасана на участке от Хлебозаводской до Василия Васильева и на улице Карпинского от Архитектора Свиязева до Советской Армии. Завершится строительство автодорог на улицах Маршала Жукова и Лесная.