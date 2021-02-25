У пермяков - новое развлечение: сравнивать фотки своих термометров. Который день столбики опускаются до рекордных значений: -37 градусов, -42…Нынешняя зима, особенно февраль, показала пермякам, где мы живем. Морозы стоят крепкие, по-настоящему уральские.- Суточный рекорд холода - 34,6 градуса ниже нуля, который был зафиксирован в 1898 году, перекрыт не был, но стоить отметить, что уже больше недели подряд минимальная температура опускается ниже -25, - отмечается на сайте опасных природных явлений Пермского края. - В последний раз такая продолжительная волна холодов отмечалась в Перми в конце января 2014 года.Экстремальных морозов в феврале не было с 1994 года. Причем и тогда аномальные холода стояли только в начале месяца. Месяц еще не закончился, но метеорологи отмечают, что такого морозного окончания зимы не было больше ста лет - аж с 1912 года.- Этот февраль, скорее всего, войдет в десятку самых холодных февралей, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 DM) руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Тем не менее солнце уже начинает пригревать, и день за днем столбик термометра будет подниматься все выше. В выходные ночные температуры не будут больше -20 градусов, днем - от -10 до -13Примерно такой же окажется погода в начале следующей недели.- Но там уже март, весна! Когда же потеплеет по-настоящему?- Весна придет, но с небольшим запозданием. В март мы выйдем с отрицательной температурной аномалией. Будет на 5 - 7 градусов ниже нормы. Погода, скорее, будет напоминать январскую - около 10 - 13 градусов морозов. И такой зимний режим продлится всю первую неделю весны.Надеемся, что к прекрасному празднику 8 Марта череда арктических вторжений завершится, и на улице станет теплее, хотя бы -5.НА ЗАМЕТКУ- В такую холодную погоду, когда количество кислорода уменьшается, нужно особенно поберечься людям с ишемической болезнью, - предупреждает главный внештатный терапевт краевого Минздрава Наталья Корягина. - Возможны обострения, появление болевого синдрома. Внимательнее к своему здоровью следует быть и тем, кто страдает сахарным диабетом.Врачи советуют принимать пищу, богатую белком, не выходить на мороз голодным, соблюдать режим труда и отдыха и не злоупотреблять алкоголем, иначе повышается риск переохлаждения.- И ни в коем случае не принимайте алкоголь, чтобы согреться, - говорит Наталья Александровна. - Съешьте горячий суп, приготовьте чай, укутайтесь шалью. Родителям советую не гулять с маленькими детьми дольше 15 минут, а при признаках обморожения сразу обращаться за медицинской помощью.