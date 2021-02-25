«Лежал на сиденье и хрипел». Полицейские из Пермского края спасли жизнь водителя, которому стало плохо на трассе

Двое полицейских из Пермского края спасли жизнь водителю, которому стало плохо на трассе. Происшествие случилось на днях в Сивинском районе.Старший инспектор ДПС капитан полиции Виктор Пузыревский и инспектор ДПС лейтенант полиции Иван Яковлев патрулировали территорию и заметили на федеральной трассе рядом с поселком Юбилейным автомобиль с включенными аварийными сигналами.Машина была припаркована с нарушением Правил дорожного движения. Чтобы выяснить причину того, что случилось с водителем, полицейские остановились.- Водитель был без сознания, лежал на сиденье и издавал хрипящие звуки, - рассказали сотрудники ДПС. – Мы вызвали бригаду «скорой помощи» и до приезда медиков оказывали мужчине доврачебную помощь.Когда машина «скорой» приехала на место происшествия, полицейские помогли занести мужчину на носилках в автомобиль медиков.Пока ждали врачей, выяснилось, что потерявший сознание водитель оказался курьером, перевозившим медицинское оборудование из Москвы в Пермь. Об этом полицейским по телефону сообщил его работодатель. Он долгое время набирал своего сотрудника, но не мог до него дозвониться.- Владелец груза поблагодарил полицейских за помощь, оказанную водителю, и попросил обеспечить сохранность автомобиля и перевозимого в нем груза, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Автоинспекторы поместили транспорт на охраняемую стоянку, откуда впоследствии он был передан представителям собственника.Врачи оказали водителю необходимую медицинскую помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает.