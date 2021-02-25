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«Лежал на сиденье и хрипел». Полицейские из Пермского края спасли жизнь водителя, которому стало плохо на трассе

Мужчина сутки вез медоборудование из Москвы и в пути потерял сознание
Алена ОВЧИННИКОВА
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Капитан полиции Виктор Пузыревский и лейтенант Иван Яковлев спасли жизнь водителя, которому стало плохо во время движения по трассе.