«Решил сократить дорогу». Работник «Мотовилихи» спас замерзающего человека

. Фото: Василий Вахрин

25 февраля Александр, работник «Мотовилихинских заводов», дежурил в ночную смену. Примерно в полпервого ночи он вышел из цеха. И тут услышал крики о помощи, раздававшиеся со стороны Камы. Подойдя к забору предприятия, Александр увидел, что на льду реки лежит мужчина. Тот кричал, что сильно замерз и не может встать. На улице стоял мороз в -27 градусов.

Заводчанин позвонил в диспетчерскую службу предприятия и сообщил о ситуации. На место приехала группа быстрого реагирования «Мотовилихинских заводов» и спасатели Пермской городской службы спасения.

- Спасатели со специальными носилками спустились на берег реки Кама в районе Перми 1, - рассказал заместитель директора Пермской городской службы спасения по оперативным вопросам Павел Хлызов. - В поисках замерзающего мужчины они прошли полтора километра по берегу вдоль забора «Мотовилихинские заводы». Обнаружили мужчину, в возрасте примерно 38 лет, с признаками обморожения, который пришел с другого берега реки.

По глубокому снегу спасатели добрались до пострадавшего. Фото: Александра Гармышева.

По всей видимости, мужчина решил сократить дорогу через замерзшую Каму, но упал и не смог встать. Кстати, ширина реки в этом месте - около километра. Добраться до замерзающего с берега было невозможно - машины спасателей и скорой помощи не могли проехать к месту происшествия.

- Чтобы отнести мужчину в машину скорой помощи, спасатели демонтировали одну из решеток забора, - рассказали в пресс-службе «Мотовилихинских заводов». - Через образовавшееся отверстие пострадавший был транспортирован на территорию завода, где его уже ждал автомобиль скорой помощи. Мужчина был госпитализирован в МЧС №4, сейчас его жизни ничего не угрожает.