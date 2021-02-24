Коронавирус в Перми, последние новости на 25 февраля 2021 года: количество заболевших уменьшилось

Наибольшее число привитых за последние 9 дней – люди в возрасте 60 лет и старше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По результатам исследований Роспотребнадзора, в Пермском крае на утро 25 февраля общее число инфицированных достигло 46038. За минувшие сутки в Прикамье 222 новых случая заражения COVID-19: 44 человека проходят лечение в больницах, 178 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных составил 0,5 прроцента.

В числе 222 новых инфицированных 11 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 33 человека, от 30 до 49 лет – 75 человек, 52 в возрасте 50-64 и 51 человек старше 65 лет.

Выздоровели за минувшие сутки 137 человек, всего же со времени начала пандемии в Пермском крае вылечились 38016 человек.

2610 человек находятся на карантине. 985 пациентов лечатся в больницах, в том числе 72 - на аппаратах ИВЛ.

Из-за коронавируса скончались за сутки 12 человек, всего же с начала пандемии 1694 летальный исход от ковида. От сопутствующих заболеваний умерли за сутки 8 человек, всего инфицированных пациентов, умерших от сопутствующих заболеваний, в Пермском крае зарегистрировано 1166.

В Пермском крае продолжается вакцинация.

- За 9 дней в регионе прививки первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции сделали 13 898 пациентам, вторым – 2 841,- сообщили в Минздраве края. - Всего с начала вакцинации в Прикамье первым компонентом привиты 33 375 человек, вторым – 8 716.

Наибольшее число привитых за этот период – жители Прикамья в возрасте 60 лет и старше. За период с 15 по 24 февраля из них прошли вакцинацию более 4 500 человек, с начала иммунизации – свыше 11 600. Более 2 400 из них полностью завершили курс вакцинации. Также за период вакцинации прививки сделали более 4 000 медицинских работников и свыше 3 100 работников промышленных предприятий.