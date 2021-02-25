«Сожалею, но я не виноват!»: Владельца пермского отеля «Карамель», где заживо сварились постояльцы, приговорили к 5 годам

Сергей Щербаков так и не признал себя виновным. Фото: Виктор Михалев

Многомесячный процесс по обвинению владельца «Карамель» Сергея Щербакова подошел к концу. Судья Алексей Крайнов зачитал свой приговор – 5 лет колонии общего режима

Трагедия, унесшая в ночь на 20 января в прошлом году жизнь пяти постояльцев пермской эконом-гостиницы «Карамель», в том числе маленькой девочки, всколыхнула не только Пермь и весь Пермский край. Резонанс пошел по всей стране: люди не в силах были поверить, что кипяток мощным потоком может хлынуть из трубы теплотрассы, которую недавно опрессовывали. После пробежать по подземному каналу десятки метров. Затем беспрепятственно попасть в подвал дома, за которым должна была следить управляющая компания. И почти мгновенно заполнить подвальное помещение. А в этом подвале гипсокартонными стенками будет выгорожено место под гостиницу. И в то время как в кошмарных мучениях в затопленном отеле будут гибнуть люди, диспетчеры разных ведомств будут выяснять, кто должен спешить на откачку воды.

На суде выяснится еще одна жуткая подробность: кроме гостиницы кипяток в ту ночь затопил также помещения, которые Сергей Щербаков сдал под детскую художественную школу. Не хочется думать, что могло произойти, случись страшная коммунальная авария, когда там занимались дети.

Узнав о трагедии, Сергей Щербаков не поспешил к своей гостинице. В то же утро он заказал билет на авиарейс заграницу. После он разошлет по СМИ подробное письмо с объяснением своего поступка. Мол, растерялся. И решит вернуться. Его задержат в аэропорту в Екатеринбурге. Ни о какой явке с повинной при таком раскладе не могло быть и речи.

Впрочем, владелец «Карамели» будет на суде неоднократно высказывать сожаление родным погибших и потерпевшим. Но так и не признает себя виновным. А значит – и обязанным выплачивать пострадавшим иски. Сторона защиты будет ссылаться на то, что затопления подвала кипятком случались и раньше. И владельцам удавалось отсуживать деньги у теплоэнергетиков и управляющей компании. Причины протечек не устранялись, но в подвальное помещение продолжали селить людей.

- Фото: Виктор Михалев

Многие постояльцы даже не знали, что окажутся в подвале. Они или их родные читали объявления на сайтах и выбирали этот адрес – улица Советской Армии, 21, потому что было близко до детской поликлинике, куда они наутро должны были вести своих детишек. Или просто договаривались встретиться с друзьями, чтобы не мешать родителям. Все эти подробности прозвучали на суде.

- Фото: Андрей МАТЛИН

Выслушав потерпевших, свидетелей, адвокатов, судья принял решение. Он счел доказанным, что владелец «Карамели» незаконно перепланировал помещения и оказывал небезопасные гостиничные услуги в подвале, не предназначенном для этого. Назначая приговор, судья принял в внимание в качестве смягчающих обстоятельств наличие у Щербакова трех малолетних детей и то, что у него на попечении родители-инвалиды. Он присудил тот срок, который запросила сторона обвинения – 5 лет колонии общего режима. Родным погибших он обязан выплатить по 3 миллиона рублей компенсации, троим пострадавшим - по 1 миллиону. Щербаков выслушал вердикт судьи хладнокровно, он сказал, что приговор ему понятен. На вопрос журналистов, будет ли он обжаловать решение районного суда, промолчал.

- Фото: Андрей МАТЛИН

Но на этом дело о трагедии в пермском отеле «Карамель» не закончено. Еще расследуются уголовные дела в отношении инспектора пожнадзора, который проверял мини-гостиницу, а также в отношении главного инженера управляющей компании, которая обслуживала дом на улице Советской Армии, 21 и начальника одела эксплуатации Пермской сетевой компании, которой принадлежала прорвавшаяся теплотрасса. Следователи подозревают, что они могли, но не предотвратили ужасную трагедию в пермском отеле.

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