Фото Кирюши предоставлено мамой мальчика.

- Сын даже не заплакал, и только когда я увидела, что рука у него в крови, и пальца нет, поняла, что стряслась беда, - говорит пермячка Светлана.

Ждала 45 минут, а потом сама помчалась в больницу

Женщина одна воспитывает двоих малышей, старшему восемь, младшему годик. 16 февраля в их семье произошло ЧП: малыш засунул палец в дверную петлю, а старший ребенок случайно закрыл дверь с другой стороны.

- Это случилось, когда я уже помыла Кирюшу, а старшего сына отправила в ванну, - рассказывает женщина. – Он не увидел из-за двери братика и закрыл дверь, в итоге часть пальца у Кирюши оторвалась и держалась на одном ногте.

Женщина вызвала «скорую», сообщили в журналисты Lifedd.ru, но прошло 45 минут, а врачи все не ехали.

- Я завернула его в одеяло и держала на руках все это время, - рассказала «Комсомолке» женщина. - Я качала его, успокаивала и понимала, что нужно было что-то делать: кровь бежала, Кирилл плакал, ему было очень больно. А потом я просто не выдержала, и как была в ночнушке – побежала в больницу имени Гринберга, которая находится через дорогу от дома. Прибегаю в приемное отделение в слезах, говорю, хоть кровь помогите остановить, «скорая» к нам не едет. Народу там много, все в халатах ходят, должны ведь помочь!

Вскоре к матери с травмированным мальчиком вышел врач.

- К сожалению, я не могу вас принять, это взрослая больница. Единственное, что я смогу сделать – это также вызвать «скорую», но на вызов в стационар они еще дольше ехать будут, чем к вам домой.

- У вас 10 скорых под окном стоит, почему они нас в детскую больницу отвезти не могут?

- У них нет лицензии.

«У меня дома еще один ребенок»

Но марлевую повязку во взрослой больнице ребенку все-таки наложили и забинтовали палец. Добираться от Закамска до Краевой детской клинической больницы на другом конце города Светлана решила своим ходом.

- Я работаю неофициально, в столовой, зарплату получаю ежедневно, зная, что завтра на работу, накупила детям сладости, потратила все деньги, оставив 150 рублей на всякий случай, а за такси до больницы попросили 650 рублей, - объясняет женщина. – Где денег взять? У меня ни родителей, ни мужа. К тому же старший сын дома один остался. Я набрала знакомую, у нас дети вместе учатся, она в ночи сорвалась и повезла нас в больницу. Приехали мы туда еще примерно через час.

И как только мальчик оказался в руках детских врачей, ему без всяких очередей сделали рентген и забрали на операцию.

- У нас ни фамилии, ни данных не спрашивали, а сразу же ребенком занялись, шесть врачей работали, чтобы все сосудики, нервы сшить, - вспоминает Светлана. – Поставили наркоз, пришили пальчик, наложили гипс… часа два операция шла. Затем врач сказал, что Кирюше нужна госпитализация, а у меня восьмилетний ребенок дома один. Куда я его дену? Я объяснила, почему отказ писать буду, сказав, что каждый день в больницу стану на перевязки и осмотры ездить. Доктор спросил, почему в больнице Гринберга я написала отказ от лечения? Мол, столько времени потеряно было, и сейчас - приживется палец или нет – большой вопрос. Не исключены некроз, заражение крови и полная ампутация пальца. Но я никакого отказа не писала! Я чуть не на коленях стояла, чтобы моему сыну помощь оказали! Попросила врача, чтобы он написал, что он нас лечить отказывается, а он взял и все перевернул.

Сейчас Кирюша лечится дома, мама возит его на перевязки в травмпункт.

- Понять, как приживается пальчик, пока сложно, он синий, словно неживой, - переживает женщина. – Вдобавок у Кирюши температура 39 держалась несколько дней, но врачи пока не могут сказать, это из-за пальца или из-за ОРВИ. Он еще и заболел вдобавок. Но каждый день мы ездим в больницу и сколько времени нам придется провести на больничном, пока непонятно. А это значит, что ни Кирюша в ясли пойти не может, ни я работать не могу. А на что жить – не понятно. Ладно, продукты дома были, а на лекарства деньги мне занимать пришлось.

Сейчас по факту получения травмы ребенком полиция проводит проверку.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий пермского краевого Минздрава:

- 16 февраля в 20.45 в приемное отделение ГКБ им. С.Н.Гринберга мама самостоятельно доставила годовалого сына с жалобами на боль и наличие раны 4 пальца правой кисти. В приемном отделении его осмотрели дежурный хирург, дежурный травматолог и ответственный врач. Общее состояние было оценено как удовлетворительное, угрозы жизни для ребенка не было. Рана осмотрена, обработана, наложена асептическая повязка.

Родителям пациента было выдано медицинское заключение. Пациент направлен в Краевую детскую клиническую больницу, была предложена транспортировка ребенка бригадой «скорой помощи», от чего мама отказалась и в 21.05 покинула приемное отделение.

В приемное отделение ПККДБ пациент прибыл в 22.00. От предложенной госпитализации пациента родители отказались. В настоящее время он наблюдается в травмпункте ГКБ им. С.Н. Гринберга. С 18 февраля участковым врачом-педиатром ГДП 4 у пациента было диагностировано ОРВИ.

- Могли ли врачи ГКБ им. С.Н.Гринберга оказать ребенку полную медицинскую помощь: сделать рентген, пришить палец и наложить гипс? – уточнили мы.

- Угрозы жизни ребенка не было, необходимую медицинскую помощь ему оказали. Дальнейшее лечение должны были проводить специалисты профильного отделения детской больницы.