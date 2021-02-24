Погода в Перми с 24 по 28 февраля 2021 года: побит суточный температурный рекорд

В ближайшие дни в регионе будет по-прежнему очень холодно. Фото: Анна Маркова

Синоптики рассказали о погоде в Перми с 24 по 28 февраля 2021 года. В ближайшие дни ждать сюрпризов от погоды не стоит, в регионе будет все также холодно. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды , 24 февраля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах изморозь. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью –35,–30º, при прояснениях до –39º, местами по северу сильный мороз –45,–40º, днем –24,–19º, местами по северу 30,–25º.

Среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 7º и более, местами по северу и в горно-восточных районах сильный мороз –45,–40º.

25 февраля облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью –32,–27º, местами по северу сильный мороз –43,–40º, днем –24,–21º.

26 февраля синоптики обещают повышение температуры воздуха. В течение дня температура воздуха будет повышаться и достигнет отметки -15...-10 градусов, на юго-запале до -5.

В воскресенье температурный фон останется на таком же уровне. В итоге в субботу и воскресенье средняя суточная температура воздуха в Пермском крае будет всего на 2-4 градуса ниже нормы. Однако, потепление будет не долгим. Ожидаемое тепло, вытиснится холодом быстрее, чем успеет порадовать жителей Прикамья.

По предварительному прогнозу начало марта будет холодным и малоснежным.