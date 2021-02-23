Коронавирус в Перми, последние новости на 24 февраля 2021 года: среди новых заболевших 21 ребенок

Общее число инфицированных в регионе достигло 45 816 человек. Фото: архив "КП"

На утро 24 февраля общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 45 816 человек. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 230 новых случаев заражения COVID-19: 50 человек проходят лечение в больницах, 180 выздоравливают дома под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных составил 0,5%, коэффициент распространения болезни - 0,94, - сообщили в краевом оперштабе. – В числе 230 новых инфицированных 104 мужчины, 126 – женщин и 21 ребенок. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 27 человек, от 30 до 49 лет – 55 человек, 62 в возрасте 50-64 и 65 человек старше 65 лет.

В больницах продолжают лечиться 966 человек, 70 из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. За минувшие сутки скончались от коронавируса три пациента. А выздоровели 57 человек.

Новые заболевшие выявлены в 28 территориях Пермского края. В Перми коронавирусная инфекция обнаружена у 69 человек, в Березниках – у 49, в Соликамском городском округе у 14.

13 случаев COVID-19 подтверждено у жителей Кунгура, 10 – в Добрянском городском округе, 9 – в Чердынском. По 8 заболевших выявлено в Пермском муниципальном районе и Осинском городском округе, 7 – в Чайковском, по 6 – в Губахе и в Лысьвенском городском округе.

В двух территориях – Красновишерском городском округе и Бардымском муниципальном округе – подтверждено по 4 случая коронавирусной инфекции, в Кудымкаре, Кунгурском и Еловском муниципальных округах – по 3 заболевших. По 2 случая COVID-19 обнаружено в Чернушинском и Краснокамском городских округах.

Еще в 10 территориях выявлено по одному случаю коронавирусной инфекции: это Кизел, Октябрьский, Гремячинский, Ильинский, Нытвенский и Чусовской городские округа, а также Кишертский, Березовский, Куединский и Частинский муниципальные районы.