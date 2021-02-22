Чуда не произошло: Северная Македония в УДС «Молот» обыграла Эстонию, но не вышла на Евробаскет-2022

УДС «Молот» прощается с большим баскетболом почти на месяц — до 21 марта. Фото: FIBA

Серия пермских матчей квалификации на Чемпионат Европы по баскетболу подошла к концу. В этот морозный выходной в УДС «Молот» состоялся последний и решающий матч в квалификации на Евробаскет-2022 группе «B». Сборные Эстонии и Северной Македонии встретились, чтобы решить, какая из двух команд пробьется в основной турнир. Со счетом 86:84 в непростом матче победила команда Северной Македонии, однако победы в два очка балканцам было недостаточно.

Здесь и сейчас

Напомним, прошедший матч был решающим в группе «B». Если Италия уже давно обеспечила себе место на грядущем Евробаскете как хозяйка турнира, а Россия пробилась на первенство в минувшую пятницу, обыграв Северную Македонию, то у двух последних команд группы вся борьба была только впереди. Команде с Балкан необходимо было победить с отрывом в не менее, чем девять очков — первый матч Эстонии и Северной Македонии завершился со счётом 81:72 в пользу эстонцев. При любом другом исходе дальше проходила Эстония. Нас ожидали четыре яркие четверти, сплошь наполненные борьбой: ведь победитель у противостояния только один и он, как полагается, забирает все.

Фото: FIBA

Обе команды начали быстро и агрессивно. Двумя трехочковыми моментально отметился Боян Трайковски. У эстонцев на острие атаки активно действовали Каспар Триер и мощный форвард Майк-Калев Котсар.

Более удачливыми по итогу первой четверти оказались эстонцы — 27:18. Но мы помним, как ещё вчера сборная Северной Македонии полностью перевернула игру с лидером группы — Италией, уступая практически все три четверти. Поэтому всё было впереди.

И старт второй части матча уже оказался за отстающими. Македонцы ринулись отыгрываться и даже сумели немного сократить отставание. Но тут же забыли об обороне и допускали чересчур много ошибок, чем с радостью пользовались их оппоненты из Прибалтики.

Фото: FIBA

Позже, когда преимущество Эстонии стало совсем очевидным, балканская команда начала нервничать и совершать много ненужных фолов. Один из лидеров македонской сборной Ненад Дмитриевски сильно в приступе ярости бросил мяч в паркет и получил неспортивный фол. Герой вчерашнего дня — македонский форвард Якоб Вайли не реализовал один из ключевых штрафных на последней минуте четверти. В результате отрыв только увеличился — 49:38 в пользу Эстонии после половины игры.

Последний шанс

В третьей четверти Северная Македония ринулась отыгрываться и провела серию удачных атак, устроив Эстонии настоящий штурм. Южане почти не допускали ошибок, изредка пропуская контратаки оппонентов. 69:63 — отстающие слегка сократили разрыв. Однако чуда не произошло: несмотря на желание, шансов у македонцев с каждой минутой четвертой четверти оставалось меньше и меньше. Команды устроили настоящую перестрелку: сдаваться не хотел никто.

Как итог — 84:86, второй подряд камбэк Северной Македонии, но Эстония благодаря дополнительным показателям завоевывает себе путевку на турнир.

Вот так закончился пермский этап отбора на Евробаскет-2022 в группе «B». Но это спорт. Поэтому просто пожелаем Эстонии удачи, а Северной Македонии — терпения и работы над ошибками.

Фото: FIBA

Также добавим, что сборная Северной Македонии сыграла аж четвёртую игру за последние пять дней, так как на момент приезда в Пермь у балканской команды было всего два сыгранных матча из шести в квартете.

Уже история

Напомним с чего началась пермская часть отбора на Евробаскет. Всего в краевой столице прошло шесть игр и пермский болельщик получил матч на любой вкус.

Первый из них состоялся 18 февраля, когда в УДС встретились сборные Италии и Северной Македонии (92:84). 19 февраля на пермский паркет вышли сборные Эстонии Италии, где в овертайме сильнее оказалась команда из Прибалтики — 105:101. А вечером этого же дня сборная России обыграла Северную Македонию и оформила досрочный выход на Евробаскет — 94:77. 21 февраля Северная Македония сотворила настоящий камбэк со сборной Италии — 87:78. А позже сборная России не ударила в грязь лицом перед заполнившимся наполовину «Молотом» и разгромила «Эстонию»: 75:52. И 22 февраля Северная Македония красиво попрощалась с Чемпионатом Европы и одержала вторую победу подряд — 86:84.

Фото: FIBA

Итоговые позиции в группе «B» таковы: Италия с 10 очками занимает первое место. На второй позиции с таким же числом очков сборная России. Третье место и третья путёвка на турнир у сборной Эстонии. Замкнула четверку команда Северной Македонии. У обеих команд по восемь очков. Сам Чемпионат Европы по баскетболу стартует 1 сентября 2022 года и завершится 18 сентября. Он пройдет сразу в четырех странах — Германии, Чехии, Италии и Грузии.

Фото: FIBA

А УДС «Молот» прощается с большим баскетболом почти на месяц — до 21 марта. В этот день в гости к пермской «Парме» приедет текущий лидер Единой лиги ВТБ — петербургский «Зенит» (0+).